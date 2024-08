Publicado 02/08/2024 05:00

O Mapa da Fome da Cidade do Rio de Janeiro retrata que quase 2 milhões de pessoas convivem com algum nível de insegurança alimentar. Por isso, a união das autoridades em torno do enfrentamento deste problema é fundamental e urgente. O governador Cláudio Castro e o ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, têm se aproximado no sentido de definir políticas estratégicas para levar pelo menos três refeições básicas à mesa dos mais pobres que não têm recursos para se sustentar. As diferenças partidárias e ideológicas precisam ser superadas. Eles pretendem ouvir especialistas em Segurança Alimentar e Nutricional, que possam listar as prioridades e indicar os melhores caminhos de combate à fome.

Direitos políticos à população carcerária

Projeto tem objetivo de defender direitos políticos de presos - Divulgação

Projeto tem objetivo de defender direitos políticos de presosDivulgação

A Transparência Eleitoral Brasil quer ampliar acesso de garantia dos direitos políticos de pessoas privadas de liberdade, ex-detentos e menores infratores em instituições socioeducativas no estado do Rio com projeto pioneiro. Objetivo principal é a promoção e defesa dos direitos humanos e da democracia, além da articulação institucional para a criação de uprocedimento formalizado para assegurar esses direitos.

Esquerda fluminense contra Maduro

Deputado do PSB, Carlos Minc se posicionou contra o reconhecimento da vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. "O governo de Maduro, assim como o da Nicarágua, são Ditaduras. Estas eleições na Venezuela foram fraudadas. A esquerda não pode ser seletiva na condenação de ditaduras. A democracia tem de ser um valor universal", disse.

Paes escolhe vice de confiança

A escolha do vice de Eduardo Paes (PSD) não surpreende quem acompanha política. O prefeito decidiu por alguém do seu partido, e o deputado estadual Eduardo Cavaliere, que já foi seu secretário da Casa Civil, estará na chapa do atual prefeito nas próximas eleições. Paes avisou oficialmente ao presidente Lula, uma vez que o PT queria o posto.

PICADINHO

Estudantes do 1º ou 2º ano do ensino médio da rede estadual que desejam concorrer a uma vaga para cargo de deputado estadual juvenil da Alerj têm até hoje (2), às 23h59, para inscrições.



Bailarina Lu Fernandez, em parceria com Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, do Rio, promove, amanhã (3), aulão de ballet em prol do Rio Grande do Sul, e contará com participação da bailarina Ana Botafogo.



Tinga, intérprete da Unidos de Vila Isabel, é o convidado especial da Feijoada do Bola, neste sábado (3), na sede do Cordão da Bola Preta, na Lapa.