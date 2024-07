Publicado 31/07/2024 05:00

As eleições deste ano trazem novidades. Os alertas são do procurador-geral da OAB/Méier, Carlos Frota, e do advogado Márcio Alvim. Uma delas é a nova data para transferência dos recursos das cotas de raça e de gênero, dia 30 de agosto. Candidato que demorar a abrir conta bancária pode perder recursos de campanha. Agora é permitido a abertura de conta em banco virtual, o que evita filas e demora nas agências físicas. Mais uma alteração da legislação é que o pagamento em pix pode ser feito com qualquer chave; no texto anterior, só era permitido CPF ou CNPJ. Ao realizar uma carreata em que se tenha o custeio de combustível por candidato, o ato deve ser comunicado com 24 horas de antecedência, sob pena dos gastos serem considerados irregulares. Os cartões pré-pagos muito utilizados na última eleição, principalmente para aquisição e controle de gastos de combustíveis, estão proibidos pela atual legislação.

Pré-candidatura de Tarcisio Motta reivindica pautas progressistas

Pré-candidato Tarcísio Motta se encontra com ministra Marina Silva. - Luan Guerra

Longe de esconder o presidente Lula em sua campanha pela prefeitura do Rio, Tarcisio Motta vai buscar em figuras emblemáticas do governo o apoio que precisa para dialogar com o eleitor de esquerda na cidade. Em café com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o papo girou em torno de como apresentar, em nível municipal, os planos mais ousados do Ministério do Meio Ambiente do governo Lula para a cidade do Rio de Janeiro. Entre os temas conversados, um Plano de Transformação Ecológica para o Rio seguindo as diretrizes do plano nacional e o investimento em práticas de educação ambiental nas escolas.

Fórum debate inovações tecnológicas na segurança

O Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Município do Rio e a Associação Comercial e Industrial do Recreio e das Vargens realizam, no dia 7, a 21ª edição do Fórum de Segurança. O evento discutirá troca de experiências e monitoramento de tendências relacionadas ao assunto. Encontro reúne autoridades para debater o papel das inovações tecnológicas na área.

Naturgy visa sustentabilidade

Naturgy realiza campanha para estimular a adesão à fatura digital. Meta é chegar a 75% de consumidores recebendo boleto de pagamento via e-mail até o fim do ano. Com foco em sustentabilidade, medida visa reduzir corte de árvores e economizar papel que impacta consumo de água e energia na produção das folhas.

PICADINHO

Nando Paulino apresenta, a partir de 8 de agosto, exposição "Sobreposições", no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, no Humaitá, com pinturas que refletem a experiência humana.



Fisioterapeuta Cristina Ribeiro lança dia 10 o livro "Propósito de vida da pessoa idosa", durante o Meeting InterFisio em Gerontologia, no Centro.



FGV Energia promove, no dia 5, às 9h, no Rio, workshop de lançamento do estudo "Caderno FGV Energia de Geopolítica da Energia de Baixo Carbono e seus Impactos para a Transição Energética do Brasil".