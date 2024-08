Publicado 01/08/2024 05:00

Construções irregulares em área de preservação ambiental estão na mira da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Na última semana, uma operação em Arraial do Cabo demoliu 19 casas ainda em fase de edificação dentro do Parque Estadual da Costa do Sol, que é administrado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). "Todo e qualquer crime ambiental cometido no Estado será coibido dentro das medidas cabíveis de acordo com a nossa legislação. A secretaria e o Inea não descansarão nesta missão e encorajam que toda a população denuncie práticas que causam danos ao nosso patrimônio natural", disse o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi. Quem quiser fazer denúncia sobre crimes ambientais pode ligar para o Linha Verde: 0300 253 1177 (interior, custo de ligação local) ou 2253-1177 (capital).

Metrô é punido pela Agetransp

Metrô-Rio foi multado pela agência reguladora por não atingir meta - Divulgação

O Conselho Diretor da Agetransp multou a concessionária Metrô Rio no valor de R$ 820.574,27. A penalidade foi aplicada porque a empresa não atingiu a meta estabelecida na Pesquisa de Avaliação dos Serviços (IQS), realizada pelo Ibope - atual Ipec. O índice se refere a um levantamento realizado nas linhas 1 e 2. A pesquisa conferiu a nota média de 7,92, enquanto o índice fixado era de 8,20 como patamar mínimo.

Universidades investem em pesquisa apurada

Com foco em pesquisas para o desenvolvimento setorial e nacional, o 1º Seminário de Estudos sobre o Estado do Rio de Janeiro e o 3º Seminário de Economia Fluminense vão reunir, em novembro, a comunidade técnico-científica das instituições de ensino qualifiicadas. Os seminários são organizados pela FRIPERJ em conjunto com o programa de Pós-graduação em Economia Regional e Desenvolvimento da UFRRJ.

Hospital Getúlio Vargas com cardápio olímpico

O Hospital Getúlio Vargas, inspirado nos Jogos Olímpicos, oferecerá cardápio temático, em homenagem aos países que estão na disputa por medalhas. A cada semana, uma novidade culinária explora diferentes culturas e sabores para colaboradores, acompanhantes e pacientes sem restrições alimentares.

PICADINHO

Programa Desafio nas Escolas, com direção de Paulo Dary e produção da Araucária Agência Cultural, chega à terceira temporada, no Canal Futura, com maior protagonismo estudantil.



Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, recebe, até dia 11, Parque Ginga no Roblox com espaço gratuito para 10 gamers simultaneamente.



1º Festival Internacional de Cinema de Paraty começa hoje (1º) com exibição de filmes, fóruns, palestras e debates. Evento conta com apoio institucional da Rodoviária do Rio e vai até dia 4.