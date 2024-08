Publicado 06/08/2024 05:00

Pesquisa eleitoral realizada pelo jornal O Dia com o Instituto Ágora mostra o deputado estadual Léo Vieira (Republicanos) na liderança nas eleições para Prefeitura de São João de Meriti, com 32% das intenções de voto. Ele tem o apoio de seu irmão, o deputado federal Luciano Vieira. Sua escolhida para o cargo de vice é a atual vereadora e mulher mais bem votada de São João de Meriti, Letícia Costa. No levantamento, o deputado estadual Valdecy da Saúde (PL) aparece em segundo lugar, com 25%. Ele conta com apoio do atual prefeito, Dr. João, e do governador do Estado, Cláudio Castro. Valdecy ainda não definiu nome do vice na chapa. A pesquisa aponta ainda a representante do PSOL e professora Juliana Drumond em quarto lugar, com 3%. Professor Joziel tem 1%. Brancos e nulos somam 15%, e não sabem ou não quiseram responder somam 11%. O levantamento entrevistou 603 pessoas, entre 30 e 31 de julho de 2024. Margem de erro é de 4%, com nível de confiança da pesquisa de 95%.

Livro conta a história do lendário Pagê

Jornalista Paulo Jeronimo, o Pagê, lança dois livros. - Arquivo Pessoal

Jornalista Paulo Jeronimo, o Pagê, lança dois livros.Arquivo Pessoal

O jornalista Paulo Jeronimo, o Pagê, ex-presidente da ABI - Associação Brasileira de Imprensa -, vai lançar no próximo dia 16, na Livraria Travessa do Shopping Leblon, dois livros que acaba de escrever: "Memórias quase Tardias" e "Napoleão nu no playground e outras histórias hilárias". Em "Memórias", ele relata episódio que o tornou famoso no país. Em novembro de 64, denunciou na imprensa o metralhamento de um helicóptero da Marinha por um oficial da FAB, o que provocou a demissão do Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Lavanere Wanderley, o único ministro militar derrubado pela imprensa durante os 21 anos da ditadura.

Governo do Estado investe em tecnologia em 2024

O Rio de Janeiro será palco do Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para Gestão Pública, que terá participação do PRODERJ, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Transformação Digital. Durante o evento, será anunciado o resultado do índice de oferta de serviços públicos digitais deste ano. Em 2023, o Rio de Janeiro alcançou a 3ª colocação no ranking.

PSB refaz as contas para eleição 2024

Presidido no estado pelo ex-deputado federal Alessandro Molon, o PSB vê chances de vitórias nas disputas pelas prefeituras de Iguaba Grande e Petrópolis. Na Cidade Imperial, o prefeito Rubens Bomtempo, filiado à legenda, vai tentar a reeleição. Na Região dos Lagos, o partido aposta em uma chapa puro sangue. O ex-secretário de Meio Ambiente e ex-presidente da Câmara de Vereadores Marco Antônio será o candidato a prefeito de Iguaba. O presidente do PSB no município, Carlos Roberto, será o seu vice.

Esclarecimento para a História

O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, é filho do ex-vereador e ex-prefeito de Piraí, e já falecido, Arthur Henrique Gonçalves Ferreira. Ele entrou em contato com a coluna para dizer que a informação aqui publicada domingo (4) de que seu pai teria disputado a eleição de 2020 com liminar "não é verdade".

PICADINHO

Espetáculo "Em Nome da Mãe", estrelado por Suzana Nascimento e com direção de Miwa Yanagizawa, estreia amanhã (7), no Teatro Adolpho Bloch, no Rio.



Maratona Tech, competição de tecnologia entre estudantes das redes públicas e privadas do país, realizada pela Associação Cactus e Movimento Tech, está com inscrições prorrogadas até dia 11 de agosto.



Projeto "Samba no Pé" da escola União de Jacarepaguá inicia aulas gratuitas hoje (6), às 19h30, em sua quadra, localizada na Intendente Magalhães, 445 - Campinho. Mais informações: (21) 98260-5270.