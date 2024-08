Publicado 04/08/2024 05:00

Jair Bolsonaro e Cláudio Castro foram os mais votados em Piraí em 2022. Mas isto ficará em segundo plano na disputa para a Prefeitura deste ano por conta de um fator local: Luiz Fernando Pezão quer voltar a ser o número um da cidade. E é um candidato forte. O seu vice será o vereador Sena, do PSD. Do outro lado, ele enfrentará Arthur Tutuca, irmão de Gustavo e filho do ex-prefeito Arthur Henrique Gonçalves, o Tutuca pai, que morreu no cargo em 2022. Antes, Pezão terá que superar um embaraço judicial que seria julgado semana passada, mas foi adiado. Trata-se de um recurso que seus advogados deram entrada contra uma condenação em primeira instância de quando era governador, de que não teria aplicado na área da Saúde os recursos mínimos previstos em Lei entre os anos de 2014 e 2015. Os aliados de Pezão dizem que ele dará entrada na candidatura normalmente e, se necessário, concorrerá com liminar, assim como o Tutuca Pai fez em 2020. Os adversários contam com a impugnação.

Café da manhã de hotel no Rio turbinado

Evento vai oferecer café da manhã de hotel a preços diferenciados - Reprodução/Instagram Sheraton

Evento vai oferecer café da manhã de hotel a preços diferenciadosReprodução/Instagram Sheraton

Primeira edição do Breakfast Weekend vai oferecer roteiro de cafés da manhã de hotéis do Rio, com preços diferenciados, de 28 de setembro a 27 de outubro. "Está no imaginário das pessoas que os cafés da manhã dos hotéis são fartos e saborosos. No entanto, muitos acham que é uma opção que está fora do alcance deles. O que fazemos é mostrar que é possível aproveitar esse tipo de gastronomia e, também, conhecer outros serviços dos empreendimentos hoteleiros", explicou o CEO da empresa organizadora, Carlos Galvão.

Agosto Lilás: Enfrentamento à violência contra a mulher

Série de ações do governo do Estado vai marcar o Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência contra a mulher. "Nossa busca é por uma sociedade melhor e a conscientização é a porta de entrada para evitar novos casos de violência contra a mulher", disse a secretária de Desenvolvimento Social, Rosangela Gomes.

Cariocas de olho nos Jogos Olímpicos de eSports

Arthur Lopes e Gabriel Nogueira podem se tornar os primeiros brasileiros a disputarem os Jogos Olímpicos de eSports, em 2025, na Arábia Saudita. Atualmente eles são treinados pela DiversiGames, em parceria com a Player1 Gaming Group. Objetivo é garantir uma vaga no ePremier12, torneio mundial de beisebol eletrônico, que reunirá os doze melhores jogadores internacionais da categoria em novembro, em Tóquio, no Japão. O evento funciona como o maior termômetro para os Jogos Olímpicos.

PICADINHO

Niteroiense Cauana Oliveira da Conceição Iria, de 20 anos, está em processo de construção do seu primeiro documentário, o curta "Sufoco: Falar ou Viver no Morro do Estado", onde fala sobre mulheres negras na comunidade de Niterói, onde nasceu e mora até hoje.



Prestes a realizar sua 11ª edição em 2025, o Rio Open recebeu, em 2024, pelo quarto ano consecutivo, o certificado de 'Carbono Neutro' da Organização das Nações Unidas (ONU).



Estado do Rio mantém a segunda posição no ranking nacional de geração de empregos, nos últimos 12 meses (julho/23 a junho/24), com 17.229 novas vagas criadas no mês de junho.