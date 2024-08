Publicado 08/08/2024 05:00

O Observatório Febraban divulgou no último mês sua pesquisa semestral intitulada "O município e as eleições locais na cabeça dos brasileiros", em que, entre os itens, aponta a percepção do eleitor em relação às fake news. O assunto é uma das maiores preocupações do Tribunal Superior Eleitoral no próximo pleito. Pelos dados divulgados, mais da metade da população (59%) já recebeu notícias falsas. Entre os que têm ensino superior, esse número chega a 67%. Na faixa de renda acima de cinco salários mínimos, são 65% dos eleitores. Entre os entrevistados, 30% já se sentiram prejudicados por fake news em redes sociais. Se nas últimas eleições, vimos pessoas bloqueando familiares e amigos no Whatsapp por divergências políticas, isso não mudará em 2024: 59% dos que vivenciaram bloqueios ou saída de grupos do aplicativo de mensagens por discussões políticas acreditam que isso se repetirá este ano.

TRE do Rio fornece cartilha sobre eleições

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro divulga cartilha - Divulgação/Marcelo de Jesus

O Tribunal Superior Eleitoral está preocupado com as fontes de informação utilizadas pelos jornalistas durante a eleição. O TRE/RJ está ajudando na distribuição de uma cartilha didática de como agir durante o pleito. Um dos capítulos cita as principais ações que tramitam nos tribunais: Ação de Impugnação de Registro de Candidatura (AIRC); Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED); Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), com as respectivas representações e reclamações, e a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME).

Bolsas de estudo para servidores

A FGV, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, oferece 100 bolsas de estudos integrais na graduação online para ex-alunos do ensino médio da rede pública estadual e para servidores (ativos e aposentados), bem como seus dependentes de 1º grau (cônjuge e filhos). A inscrição, gratuita, vai até 12 de agosto pelo site da graduação online tecnológica da FGV.

Mulheres negras e periféricas no poder

Instituto Marielle Franco enviou esta semana carta aos partidos políticos, assinada por ele e outras 9 organizações, com reivindicações para o enfrentamento à violência política de gênero e raça nas eleições de 2024. O documento defende a necessidade de "mais mulheres negras e periféricas defensoras dos direitos humanos no poder".

PICADINHO

Instituto Phi faz hoje (8) entrega de doação de quimonos para crianças do Instituto SOS Reviver, no Jardim Parque Estoril, em Nova Iguaçu, uma das sedes da ONG.



Exposição "Ideias radicais sobre o amor", da artista Panmela Castro, será inaugurada amanhã (9), às 17h, no Museu de Arte do Rio, com curadoria de Daniela Labra.



Festa Literária das Guaratibas acontece nesse sábado (10), a partir das 13h, na Fundação Angélica Goulart, em Pedra de Guaratiba. Entrada é gratuita.