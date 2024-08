Publicado 10/08/2024 05:00

Em Angra dos Reis, pela primeira vez, o PT não terá candidato a prefeito. Para as próximas eleições, em outubro, o partido vai priorizar a campanha dos vereadores. A legenda está fora do legislativo municipal desde 2016. Integrante da Federação Brasil da Esperança, ao lado do PCdoB, o PT terá oito candidatos a vereador, assim como o outro partido da coligação. O PCdoB não elege vereador em Angra desde 2004. Como o PT não terá candidato a prefeito, os militantes decidiram de forma unânime, em reunião do diretório municipal, recomendar o voto e o apoio crítico ao candidato do MDB, o engenheiro Cláudio Ferreti, que também tem o apoio do atual prefeito angrense, Fernando Jordão.

Quaquá tem planos para Ilhas Maricás

Deputado Washington Quaquá quer empreendimentos nas ilhas - Divulgação/Câmara dos Deputados

O deputado Washington Quaquá vai à Secretária de Patrimônio da União (SPU), em Brasília, na próxima terça-feira (13), tratar da cessão administrativa das Ilhas Maricás, na costa de Itaipuaçu, para a Prefeitura de Maricá. O parlamentar já tem planos para o arquipélago: hotel, restaurante, mergulho, pesca submarina, passeios de barco e até cassino, caso o jogo seja legalizado. A proposta é que um grupo privado explore empreendimentos nas ilhas.

Combate aos atestados médicos pela internet

Presidente da Frente Parlamentar de Serviços, o deputado Júlio Lopes (PP) vai entrar com representação no Ministério do Trabalho pedindo retirada do ar de sites e empresas que oferecem certidões e atestados médicos pela internet. "Todo fraudador e todo aquele que contribui para que seja maculada a ação de trabalho prejudica o trabalhador que trabalha corretamente. Infelizmente os Ministérios Públicos estaduais, municipais e federal, além das secretarias de trabalho e os órgãos de repressão não combatem essas irregularidades", disse.

Práticas sustentáveis valorizadas

Fecomércio RJ está com inscrições abertas para o Prêmio Visão Consciente até o dia 25 de outubro. Empresas que adotam práticas sustentáveis ou socialmente responsáveis poderão concorrer a uma viagem para a NRF 2025 – Retail’s Big Show, a maior feira de varejo do mundo, em Nova York.

PICADINHO

Instituição Sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas para programas de formação LAB CN e Game Jam Delas, ambos gratuitos. Interessados devem se inscrever até os dias 14 e 19 de agosto, respectivamente.

Shopping Metropolitano Barra, na Zona Oeste do Rio, promove feira de adoção de cães e gatos, hoje (10), das 14h às 18h.



"Arena Kids" leva clima dos jogos de Paris para o Fashion Mall, em São Conrado. Até amanhã (11), cenários interativos possibilitam que crianças conheçam mais sobre algumas das modalidades esportivas das Olimpíadas e suas curiosidades.