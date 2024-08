Publicado 09/08/2024 05:00

Há décadas a sociedade brasileira pede reforma política, mas o Congresso Nacional não pauta o tema. Novas normas de conduta e organização partidária trariam oxigênio mais puro para o ambiente pouco cheiroso. No Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa demonstrou há poucos meses que tem dificuldades em punir os colegas envolvidos em mal feito. Veja o episódio que envolve a deputada estadual Lúcia Helena Pinto de Barros, conhecida como Lucinha (PSD). O plenário da Alerj, quando analisou o caso dela, decidiu não referendar a decisão do Conselho de Ética de arquivar as denúncias contra a parlamentar. Esta semana, Lucinha foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) a quatro anos, cinco meses e dez dias de prisão em regime semiaberto, além da perda do mandato por peculato. O Ministério Público acusou a parlamentar de usar dinheiro público, da Alerj, para pagar um servidor que se dedicava a fazer serviços particulares para ela, o que caracterizaria desvio de conduta.

Zonas de Cultura na zona oeste

Oficinas são oferecidas no programa Zonas de Cultura - Divulgação

Será lançado hoje (9) o programa Zonas de Cultura, com objetivo de potencializar a vocação cultural dos territórios envolvidos. Nessa edição, Bangu, Padre Miguel e Realengo se somam à Madureira, Porto, Pequena África e Santa Cruz, já contempladas em edições anteriores. Iniciativa da Prefeitura do Rio, com cogestão da Federação de Teatro Associativo do Estado do Rio de Janeiro, irá distribuir R$ 2,6 milhões, através de editais, pelas Zonas de Cultura.

Direita quer controlar médicos e advogados

A vitória da chapa da direita no Conselho Federal de Medicina (CFM) foi recebida com euforia pela bancada bolsonarista no Congresso Nacional. Só no Rio de Janeiro, 13 mil médicos votaram no candidato conservador. O foco agora é emplacar o mesmo perfil ideológico na eleição que escolherá o presidente da Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB), no fim do ano.

Compra de radares meteorológicos para serra fluminense

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro firmou Termo de Compromisso com Instituto Estadual do Ambiente (INEA), com interveniência do Estado do Rio de Janeiro, esta semana, para que sejam adquiridos dois radares meteorológicos que auxiliarão no monitoramento das chuvas na região serrana.

PICADINHO

PDT retirou apoio ao candidato à prefeitura de Nova Iguaçu Dudu Reina (PP), na última segunda-feira (5), e passou a apoiar a chapa do candidato Tuninho da Padaria (PT).

Aliados de olho em fazer com que o ex-governador Sérgio Cabral possa viabilizar sua candidatura a deputado federal, em 2026, o apresentam por aí como "consultor político".

MDB Afro anunciou esta semana Renato de Paula como seu representante carioca. Objetivo do grupo é lutar pela igualdade racial.