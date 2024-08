Publicado 14/08/2024 05:00

Os adversários de José Camilo Zito, candidato de oposição em Caxias, desdenharam sua ideia de trazer projetos de Maricá para implantar na cidade, caso seja eleito. Eles dizem: "Como levar para Duque de Caxias os projetos de Maricá se eles têm uma receita pública per capita 10 vezes maior que a de Duque de Caxias? Isto não é estelionato eleitoral?". O Grupo de Zito respondeu: "Esse pessoal que só fez mal a Caxias ao longo dos anos acha que se resolve tudo dentro de um gabinete com ar-condicionado. Eles são tão distantes das ruas que estão subestimando o povo. Os moradores da cidade não vão eleger um pau mandado. O apoio que ele tem do governo federal é fundamental para fazer o município entrar em um momento histórico e ser referência para o país".

Cancelamento unilateral de planos de saúde

Deputado Aureo Ribeiro anunciou ação contra planos de saúde. - Divulgação

Deputado Aureo Ribeiro anunciou ação contra planos de saúde.Divulgação

Líder do Solidariedade, deputado Aureo Ribeiro anunciou ação da Associação Nenhum Direito a Menos no Supremo Tribunal Federal para que a CPI dos Planos de Saúde seja instalada. "É fundamental garantir o direito do consumidor, mas, mais que isso: garantir o direito à vida", disse. Requerimento foi motivado pelo cancelamento unilateral de planos de saúde de usuários, especialmente idosos ou diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Uerj é alvo de investigação de CPI

Há algum tempo a CPI da Transparência, da Alerj, está de olho nas denúncias de irregularidades na gestão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Quando uma reunião, entre tantas, foi agendada, o objetivo é fazer uma devassa nas entranhas da Universidade. O presidente da CPI, deputado Alan Lopes (PL), disse que está em busca de "esclarecimentos sobre os diversos apontamentos da falta de transparência".

Parceria entre Fecomércio e Prefeitura para políticas públicas

Fecomércio RJ e Prefeitura do Rio assinaram acordo de cooperação técnica para desenvolver estudos sobre a economia da cidade, com o intuito de municiar a gestão municipal para elaboração de políticas públicas. Dentre os temas a serem analisados, mercado de trabalho, renda e turismo serão os primeiros.

PICADINHO

Comediante Afonso Padilha está com seu novo solo "Ninguém Se Importa", sobre fim do mundo, amigos virando adultos e tendo filhos e seus medos e anseios. Hoje (14), às 18h30 e 21h, no Teatro Riachuelo, no Centro do Rio.



CRAM na Taquara oferece hidroginástica, ginástica funcional, atendimento psicológico e assistência social gratuitamente, através de parceria entre Instituto Realizando o Futuro e UniRio.



Presidente da Academia Carioca de Direito e sócia fundadora do AJS|Cortez & Advogados Associados, Rita Cortez recebe, amanhã (15), Prêmio Myrtes Campos.