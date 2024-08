Publicado 13/08/2024 05:00

A morte do ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento Antônio Delfim Netto, aos 96 anos, fecha a biografia de um dos pensadores mais polêmicos do autoritarismo brasileiro. Ele assinou o AI 5, Ato Institucional mais duro do golpe militar de 64. Para o economista Mauro Osório, "Delfim e o General João Figueiredo foram responsáveis importantes pela década perdida, pelos erros fundamentais cometidos no início dos anos 1980. Esses erros interromperam um período entre 1930 e 1980 em que a economia brasileira dobrava de tamanho a cada 10 anos". Erros que castigaram o Rio de Janeiro. Mais tarde, Delfim apoiou o Governo Lula. Certa vez, eu o encontrei com o braço na tipoia e perguntei: "O que houve, ministro?". Com seu humor peculiar, ele respondeu: "Está cada vez mais difícil defender o Governo".

Revisão: rede de esgoto da zona sul

Rua Cosme Velho foi um dos locais de atuação da Águas do Rio - Reprodução Google Street View

Redes coletoras de esgoto das ruas Laranjeiras e Cosme Velho estão com a "carga" toda. Durante um mês, equipes da Águas do Rio fizeram varredura nas ruas dos bairros da Zona Sul do Rio em busca de pontos com acúmulo de gordura e terra, detritos que atrapalham o fluxo e acabam provocando extravasamentos. Em apenas dois quilômetros de tubulação, foram retiradas 11 toneladas de resíduos, o equivalente a aproximadamente 11 carros populares.

Recorde dos bondes

Após registrar sucessivos recordes de passageiros, os bondes de Santa Teresa fecharam mês de julho com 67.730 usuários transportados. Número supera em mais de 10 mil pessoas o maior índice desde 2019. Recorde diário dos últimos cinco anos, registrado no dia 27 de julho, foi de 3.126 embarques no transporte, que é administrado pela Central Logística, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana.

Desenvolvimento socioeconômico do Norte Fluminense

Fórum de Reitores das Instituições Públicas de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Friperj) realiza hoje (13) o I Encontro Itinerante, para discutir a situação atual e alternativas para o desenvolvimento socioeconômico do Norte Fluminense. Dados atuais da PNAD/IBGE mostram que a taxa de desemprego para jovens entre 18 e 24 anos, no estado, no 1º trimestre é de 24,7%.

PICADINHO

Rio Innovation Week destaca, em sua quarta edição, a importância da “Humanização em tempos de Inteligência Artificial”. Evento começa hoje (13) e vai até sexta-feira (16), no Píer Mauá, no Centro do Rio.



Orquestra Forte de Copacabana promove, no sábado (17), às 17h, o Festival 50 anos Brasil e China, no Forte. Na programação, show, exposição de fotos, números artísticos chineses, degustação de chá e caligrafia chinesa.



Monólogo "Inquieto coração", de autoria e atuação de Eduardo Rieche, faz breve temporada na Cidade das Artes, a partir do dia 17. Espetáculo é baseado em obras de Santo Agostinho.