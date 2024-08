Publicado 17/08/2024 05:00

O Ministério da Saúde aponta o câncer infantil como a segunda principal causa de morte na faixa etária entre 1 e 19 anos. O diagnóstico precoce pode trazer a cura a 70% dos pacientes. Por isso, é importante o engajamento de autoridades em busca de novos caminhos para ajudar quem precisa de tratamento. O Estado do Rio está discutindo possibilidades. O Programa de Apoio à Oncologia Infantojuvenil e Enfermidades Correlacionadas (PRONIEC) tem o objetivo de promover informação, pesquisa, rastreamento, diagnóstico, tratamento, cuidados paliativos e reabilitação referentes às neoplasias malignas e afecções correlatas. Neste momento, se discute um projeto proposto pelo deputado Valdecy da Saúde (PL) que amplia possibilidades. Se aprovado, teremos um programa de apoio à oncologia infantojuvenil robusto e moderno.

Patrão terá que pagar multa por canos de descarga de motos

Motociclistas que circularem com canos de descarga irregulares ou adulterados podem render multa às empresas que os contratarem. É o que estabelece o projeto de lei de autoria dos deputados Dr. Pedro Ricardo (PP) e Vinícius Cozzolino (União), que foi aprovado pela Alerj e seguiu para sanção ou veto do governador Cláudio Castro. "Ao penalizar empresas que não verificam a conformidade dos canos de descarga de seus motoboys, projeto busca incentivar práticas responsáveis e sustentáveis, promovendo a preservação do meio ambiente e mobilidade mais limpa e segura para todos", explicou Pedro Ricardo.

Inteligência Artificial nas eleições 2024

Ministério Público do Estado do Rio vai usar inteligência artificial para análise dos registros de candidaturas para eleições deste ano. Ferramenta, já em operação, é capaz de identificar candidaturas irregulares, alertar questões que podem afetar a elegibilidade de algum candidato e analisar banco de registros de forma automatizada.

Cursos exclusivos para servidores

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-RJ) assinou termo de adesão à Escola Virtual de Governo, plataforma de cursos a distância da Escola Nacional de Administração Pública. Por meio da parceria firmada no fim de julho, a Escola de Gestão Pública da Seplag-RJ poderá disponibilizar cursos exclusivos oferecidos pela Enap para servidores estaduais, além dos já ofertados pela instituição.

PICADINHO

Ballet Manguinhos realiza apresentação especial hoje (17), no campus da Fiocruz, em campanha de vacinação contra poliomielite, doença que pode acometer tanto adultos quanto crianças.



Sebrae Rio e a Secretaria de Estado de Transformação Digital assinaram acordo de cooperação técnica no Rio Innovation Week, com objetivo de estimular o desenvolvimento social, simplificar processos, reforçar a transparência e eficiência pública.

Instituição Sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas até segunda-feira (19) para programa de formação Game Jam Delas, gratuito.