Publicado 21/08/2024 05:00

Os candidatos a prefeito de grandes cidades brasileiras escolheram "tolerância zero com criminalidade" como o mantra do momento e garantem isto como prioridade. Pode ser verdade para alguns, mas não passa de estelionato eleitoral para a maioria. O papel mais explícito de combate à violência e ilegalidades de todo o tipo cabe aos Governos estaduais. O discurso dos prefeitáveis traz embutido o perigoso apelo de que serão xerifes, mas esconde os reais limites do poder de quem for eleito. Resta a eles dizerem que vão investir nas Guardas Municipais, equipá-las com armamento letal, melhorar iluminação nas ruas e instalar câmeras nos bairros. E, por fim, estruturar o plano municipal de segurança urbana. Conversa vazia. Toda a eleição, eles prometem e não cumprem.

Quaquá quer área do Cristo para Arquidiocese

Assunto foi tema da reunião de deputado Quaquá com Padre Omar - Divulgação

Deputado federal Quaquá (PT) protocolou Projeto de Lei na Câmara dos Deputados para que a área total do Cristo Redentor seja transferida para a Arquidiocese do Rio. Hoje a Mitra Arquiepiscopal do Rio é responsável pelo monumento e o entorno logo abaixo dele. O terreno do estacionamento está sob gestão do ICMBIO. Pelo projeto, a autarquia ligada ao Ministério do Meio Ambiente seguiria cuidando da área do Cristo que integra o Parque Nacional da Tijuca. Outro PL assinado pelo deputado determina que o Cristo seja reconhecido como patrimônio religioso cultural e imaterial do Brasil.

Pezão acelera recuperação para voltar à campanha

Candidato a prefeito de Piraí, no Sul Fluminense, o ex-governador Luiz Fernando Pezão, de 69 anos, depois de sofrer uma queda em sua residência na noite de sábado (17), quando lesionou o ombro, considera o problema "totalmente sob controle". Ele retomará seus afazeres sob os olhares atentos dos amigos.

Detro atacado por causa da "máfia do reboque"

Após 12 emendas apresentadas à indicação legislativa serem analisadas, a proposta de extinção do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (Detro) está liberada para votação no plenário da Alerj. "Os tentáculos da máfia do reboque saem do Detro, órgão que tem relações e faz lobby com empresas de ônibus para perseguir motoristas de aplicativo e de transporte alternativo", disse o deputado Filippe Poubel, autor da proposta.

PICADINHO

Centro Cultural Cassino será palco da Feira Literária de Paracambi, nesta sexta e sábado, com participação de estudantes das redes pública e privada do município. Entrada é gratuita.



Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio promove evento no dia 24, no Hospital Central do Exército, em parceria com a Academia Brasileira de Medicina Militar. Objetivo de promover troca de conhecimento científico entre instituições.



Adega do Pimenta, em Santa Teresa, completa 40 anos este mês com pratos clássicos da culinária alemã. Para comemorar, restaurante preparou presente para clientes levarem para casa.