Deputada Dani Monteiro tem projeto de lei de uso das redes sociais como ferramenta nas escolas. - Divulgação

Deputada Dani Monteiro tem projeto de lei de uso das redes sociais como ferramenta nas escolas.Divulgação

Publicado 20/08/2024 05:00

Um projeto de Lei de autoria da deputada Dani Monteiro (PSOL), que será votado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), autoriza escolas públicas estaduais a utilizarem a internet, em especial as redes sociais, como ferramenta de comunicação com a comunidade escolar. Não trata de polemizar se os estudantes devem ou não utilizar o celular. É de ordem de gestão. Segundo a proposta, o uso deverá ser aplicado em complementação aos meios de comunicação institucionais já utilizados, sendo mais uma ferramenta de comunicação entre toda a comunidade escolar e a administração. As comunicações oficiais da Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) devem ser publicadas nas redes sociais das unidades escolares. E as postagens devem ter autorização expressa da Direção Escolar.

Miguel Pereira ganhou espaço exclusivo para autistas

Espaço Azul TEAcolhe, em Miguel Pereira. - Luan Costa

Espaço Azul TEAcolhe, em Miguel Pereira.Luan Costa

A cidade de Miguel Pereira, no Sul Fluminense, ganhou o Espaço Azul TEAcolhe, um complexo de saúde e assistência social para pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Foram investidos R$ 5 milhões para as obras. É o primeiro local exclusivo para pessoas com TEA no Estado do Rio, com suporte técnico-pedagógico por meio de serviços de saúde, educação e assistência social e contará com 20 ambientes, como cozinha mágica, jardim sensorial, consultórios com sala-espelho, espaços kids e para suas famílias, além de salas multifuncionais com equipe especializada.

Deputado diz que governador "não tem viés de perseguição"

O deputado Dionísio Lins (Progressista), vice-líder do Governo do Estado na Alerj, chamou de "uma grande fake news" a informação de que ele tenha sofrido retaliação do governador Cláudio Castro por apoiar Eduardo Paes à prefeitura do Rio. "Quero deixar claro que o governador Cláudio Castro jamais teve um viés de perseguição. Ele não utiliza dessa prerrogativa, pelo contrário; apesar de já ter declarado voto no Ramagem, ele não obrigou ninguém de sua base de acompanhá-lo em sua posição. Todos têm o direito de votar democraticamente; disso tenho absoluta certeza. Mas deixo claro que nesta guerra institucional entre prefeito e governo, estou como sempre estive, ao lado do governador Cláudio Castro; até porque a candidata é a vereadora Vera Lins", afirmou.

Maricá e Niterói juntas em evento regional

Maricá e Niterói irão sediar, juntas, encontro da entidade internacional Rede Mundial de Renda Básica, em 2025. Objetivo da instituição é cuidar da economia solidária. Convite foi feito pelo organizador da BIEN, Jurgen Wispelaere, em articulação com o secretário de Desenvolvimento Econômico Solidário da Prefeitura do Rio e vice-prefeito licenciado de Maricá, Diego Zeidan.

PICADINHO

O Rio sedia, de 20 a 22 de agosto, o Navalshore 2024, evento que reúne soluções corporativas para indústria marítima. Representantes de diversos setores marcam presença no Expo Mag, no Centro.



Estado do Rio poderá instituir o Programa Banco de Sangue Itinerante, realizado através de ônibus móvel. Projeto de lei é de autoria do deputado Munir Neto (PSD) que segue para segunda votação.



Crea-RJ e CAU realizam juntos seminário sobre urbanismo, que terá participação de 25 palestrantes, hoje (20), das 9h às 18h, na sede do CAU, na Avenida Chile, 230, Centro do Rio.