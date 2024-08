Publicado 18/08/2024 05:00

O deputado Carlos Minc é o autor da lei que obriga donos de cães raivosos a colocarem focinheira no animal. Lei que "pegou" parcialmente. Agora, ele propõe que as despesas de assistência veterinária e demais gastos decorrentes de maus-tratos cometidos contra animais silvestres ou domésticos deverão ser de responsabilidade do agressor. De acordo com o novo texto, caso seja comprovado o crime de maus-tratos, o agressor ainda poderá ser obrigado a ressarcir a Administração Pública Estadual de todos os custos relativos aos serviços públicos de saúde veterinária prestados para o total tratamento do animal. "A lei que obriga o pagamento do tratamento do animal pelo seu agressor atuará de forma a não permitir mais a impunidade deste tipo de crime e coibir possíveis agressões futuras", explica Minc.

Fiperj ganha concurso público

Marina do MST defende preenchimento de cargos vagos - Alerj

Alerj aprovou, por unanimidade, a Indicação Legislativa da deputada Marina do MST solicitando a realização de concurso público para preencher cargos vagos na Fiperj (Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro). "A Fiperj detém um corpo técnico altamente qualificado, e que contribui para garantia do desenvolvimento da pesca no Estado do Rio de Janeiro. É imprescindível que a quantidade de servidores públicos seja num número suficiente para o desempenho das tarefas e atribuições".

Recursos privados para ONGs do Rio

As instituições Redes da Maré, CIEDS, Centro de Promoção da Saúde (CEDAPS) e as ONGs Crescer e Viver e Generation Brazil irão dividir R$ 5 milhões ofertados pela seguradora Prudential do Brasil ao longo do próximo triênio para a segunda fase do programa Jovens pro Futuro, que oferece capacitação profissional e apoio ao primeiro emprego a jovens com idades entre 15 e 29 anos.

Mesquita com quadro politico definido

Pré-candidato à prefeitura de Mesquita pelo PT, Doutor Luiz Cláudio escolheu seu colega de chapa Ewerson Cláudio, vice-presidente do PSOL, selando, assim, aliança da esquerda no município da região metropolitana do Rio. Além de PT e PSOL, a coligação também conta com o PCdoB, PV, Rede e PDT.

PICADINHO

Em três anos, Iguá espera recuperar 7 hectares de mangue no Complexo Lagunar da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Iniciativa faz parte do projeto "Juntos pela Vida das Lagoas".



Espetáculo "Em Nome da Mãe", que aborda a jornada íntima de uma mulher jovem, pobre, não casada e grávida, fica em cartaz no Teatro Adolpho Bloch, na Glória, até o dia 29 de agosto.



Com presença do prefeito Eduardo Paes, Flávio Valle, ex-subprefeito da Zona Sul, lança campanha para vereador do Rio, na próxima terça (20), às 18h30, no Clube Monte Líbano.