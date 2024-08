Publicado 24/08/2024 05:00

Um projeto legislativo quer regulamentar locais de provas de concurso público próximos à residência dos candidatos. Os órgãos da administração pública devem organizar as provas dos concursos públicos de modo a direcioná-lo ao local mais próximo possível. É o que determina o projeto de lei do deputado Danniel Librelon (REP) e do parlamentar licenciado Anderson Moraes. Estão previstos dois tipos de multa: a primeira de 10 mil UFIR -RJ, cerca de R$ 45,3 mil, ao titular do órgão que omitir a previsão da medida no momento da contratação da empresa; e a segunda de 20 mil UFIR-RJ, cerca de R$ 90,7 mil, para a empresa que não cumprir a norma, independentemente da etapa do concurso. A norma só valerá quando houver mais de um local de realização de prova.

Passeata em Itaboraí contra abuso sexual

Serviços médicos serão oferecidos gratuitamente após passeata. - Jeane Barboza

Moradores de Itaboraí terão oferta de serviços médicos gratuitos hoje (24) durante passeata realizada pelo Hospital Adventista Silvestre. O evento tem objetivo de conscientizar a população sobre o abuso sexual infantil. "Queremos proporcionar à comunidade a consciência de que todos podemos fazer mais pelo nosso próximo", disse Geisson Monteiro Morroch, diretor da unidade. A passeata será na Avenida 22 de Maio e começa às 15h. A caminhada termina na praça, onde haverá atendimento à população.

Dança e jogos eletrônicos nas escolas

Dois projetos de lei foram aprovados esta semana na Câmara Municipal do Rio, que incluem a dança e os jogos eletrônicos nas escolas municipais. A dança será implantada na grade curricular do ensino fundamental e o Poder Executivo é quem terá que regulamentar a norma. Já os jogos eletrônicos entram na grade extracurricular como conteúdo da disciplina de Educação Física. As duas propostas seguem para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes.

Esporte paraense é reconhecido pela Alerj

Criado em Belém, o manbol ganhou as areias das praias do Rio de Janeiro. Agora, passou a ser reconhecido como modalidade esportiva estadual pela Alerj, com aprovação de projeto de lei de autoria do deputado Carlinhos BNH (PP). "O manbol é um esporte que nasceu da criatividade, pode ser jogado em qualquer lugar plano, tem tudo para se tornar cada vez mais popular", disse.

PICADINHO

Abriram as inscrições para os blocos do Rio de Janeiro, e a Sebastiana, pelo 18º ano consecutivo, propõe debate nacional sobre o Carnaval de Rua. Nos dias 6 e 7 de setembro no Museu de Arte do Rio.



AquaRio recebe pela primeira vez na América do Sul a exposição "Jurassic World by Brickman". Mostra recria cenas e dinossauros icônicos da franquia Jurassic World com mais de 6 milhões de peças Lego.



Unigranrio Afya e ABQesc estão com vagas abertas para curso profissionalizante gratuito para professores de educação básica da rede pública e privada. Atividades serão na Propep Unigranrio, em Caxias.