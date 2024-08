Publicado 23/08/2024 05:00

Os táxis do Rio de Janeiro com mais de 10 anos de fabricação terão a vida útil prorrogada após lei sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. Pelo projeto de autoria da vereadora Vera Lins, os veículos mais antigos ficariam submetidos somente a uma vistoria anual presencial que teria a finalidade de verificar os itens de segurança, além da conservação e estado do táxi com base nas normas estabelecidas pelos órgãos competentes. "O prefeito teve enorme sensibilidade ao sancionar a lei. Não tenho dúvida que a extinção da limitação da vida útil dos veículos, vai proporcionar aos profissionais maior flexibilidade para gerenciar seus ativos", disse a parlamentar. A nova lei vai beneficiar os cerca de 35 mil taxistas que circulam pela cidade do Rio.

Único exemplar do mundo em Maricá

Única espécie de árvore no mundo foi descoberta em Maricá

Única espécie de árvore no mundo foi descoberta em MaricáThiago Fernandes

Nova espécie de árvore frutífera foi encontrada no interior do Monumento Natural Municipal da Pedra de Itaocaia, em Maricá. Denominada de Siphoneugena carolynae, a espécie é a única no mundo. O estudo para a descoberta foi conduzido pelos pesquisadores do Jardim Botânico do Rio Thiago Fernandes e João Marcelo Braga. "Essa nova descoberta é um passo adiante para o conhecimento pleno da flora da Mata Atlântica, que ainda abriga muitas espécies desconhecidas para a ciência. Além disso, demonstra a importância das áreas protegidas para a conservação dessa e de outras espécies raras e com distribuição restrita", explicou Thiago.

Rio tem mais homenagens para Silvio Santos

Além de uma estátua em sua homenagem na Lapa, Silvio Santos pode virar nome de rua no Rio. Essa é a proposta que o vereador Felipe Michel deu entrada na Câmara Municipal. "O maior comunicador de todos os tempos merece ser eternizado num pedacinho da cidade onde nasceu. Tenho certeza de que a Câmara e a prefeitura vão abraçar esta causa", disse.

CNH: Avaliação psicológica de motoristas

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei do Senado, que torna obrigatória a avaliação psicológica do motorista para renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Relator da Comissão, o deputado Hugo Leal falou sobre o assunto. "É notório o aumento de ocorrências de brigas e mortes no trânsito decorrentes da condição psicológica dos condutores".

PICADINHO

Mostra de Cinema ChinaBrasil retorna ao Rio para sua 3ª edição. Sete produções chinesas inéditas e sete nacionais serão exibidas, entre os dias 27 e 30, gratuitamente na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema.



Agência de Notícias das Favelas, criada no Rio, vai receber, no dia 28, a Medalha Oswaldo Cruz, no Palácio do Planalto. É a mais alta honraria concedida pelo Ministério da Saúde.



Inscrições para projeto do Centro Cultural Rio-África, na Zona Portuária, encerram no dia 30 de agosto. Concurso é voltado para arquitetos negros brasileiros e africanos de língua portuguesa.