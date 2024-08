Publicado 29/08/2024 05:00

A coluna de terça-feira sobre os limites da força da legislação eleitoral em coibir abusos de candidatos foi a mais comentada nas rodas políticas. Os professores Carlos Frota e Márcio Alvim esclarecem que a Justiça Eleitoral não consegue, em boa parte dos casos, enfrentar as fake news na velocidade em que elam acontecem. Na opinião deles, "a legislação brasileira é boa no enfrentamento às fake news e às milícias digitais. O que se precisa é aperfeiçoar o pós-eleição, já que quem usa desse artifício, em regra, não se importa com eventuais consequências de ilícitos e no uso de conteúdo falso". A atual legislação corrigiu um grande equívoco da anterior. Agora, as investigações permanecem na Justiça Eleitoral que atrai a competência da Justiça Federal. A nossa legislação tem previsão de punições severas para quem se utiliza da mentira como forma de conquistar o voto, inclusive, com previsão de medidas criminais. O grande desafio de manter eleições limpas tem que ir além do período eleitoral propriamente dito. É praticamente impossível a Justiça Eleitoral, dentro do exíguo prazo de campanha, punir exemplarmente esses ilícitos no país inteiro, o que demanda aprofundar as investigações no pós eleição, para que sirva de exemplo para as próximas".

Doutores da Alegria enfrenta dificuldades

Doutores da Alegria não tem conseguido captar recursos necessários - Renato Mangolin

Com atuação reconhecida em hospitais públicos, a ONG Doutores da Alegria tem enfrentado problemas financeiros, com cerca de 40% das ações impactadas por conta da redução da captação no 1º semestre. "O ano de 2024 tem sido bastante difícil, talvez a maior crise financeira que passa dos nossos 33 anos de existência", disse Luis Vieira da Rocha, diretor presidente da organização. O plano anual previa captação de R$ 12 milhões, e até o momento a instituição conseguiu captar R$ 4 milhões.

Queimadas mexem com preços dos alimentos

Associação de Supermercados do Rio de Janeiro – ASSERJ está com atenção aos possíveis impactos das queimadas no interior de São Paulo no varejo de alimentos. "A colheita (soja, milho) iniciou em maio. E o país tem estoques suficientes para abastecer tanto a oferta doméstica quanto a externa. Os registros das queimadas e de impacto nas áreas perdidas continuam sendo avaliados. É muito cedo para mensurar algo", disse o consultor econômico da ASSERJ, William Figueiredo.

Deputado quer verbas para rádios comunitárias

A força do rádio nas favelas já é comprovada por pesquisas de opinião. Pensando nisso, o deputado Carlos Minc (PSB) quer que durante o período de surtos, epidemias, pandemias e endemias, o Governo do Estado destine, ao menos, 5% do total das verbas publicitárias à execução de campanhas institucionais e à contratação dos serviços junto às rádios e TVs Comunitárias. O projeto não é unanimidade na Alerj.

PICADINHO

Botafogo Samba Clube promove, na próxima sexta (30), audição para comissão de frente. Seleção será no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, às 19h30. Vagas para homens com ou sem experiência em dança e teatro.



Shopping Nova América e Grupo GSH realizam até amanhã (30) campanha de doação de sangue. Coleta será realizada nas dependências do shopping, das 10h às 18h, e pretende engajar clientes e a comunidade da zona Norte do Rio.



Peça "Vida Privada", baseada na obra de Luis Fernando Verissimo, faz curtíssima temporada no Teatro Firjan SESI Caxias: dias 30 e 31, às 20h.