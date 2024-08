Publicado 28/08/2024 05:00

A exemplo do sucesso de Miguel Pereira, que se utiliza do mesmo conceito turístico do município gaúcho de Gramado, Macaé também deixou de ser a "cidade do petróleo e gás" e passou a ser a "cidade da energia". A mudança de nomenclatura nasceu em 2014, mas só agora é notada no resto do estado. A estratégia deu certo e renovou-se a rede hoteleira local e toda cadeia do turismo de negócios. A percepção de quem frequenta a cidade desde 2005 é que houve uma melhor governança. A falta de policiamento ostensivo foi corrigida, e o lixo por todo lado foi substituído pela limpeza urbana em dia e tem até um cuidado paisagístico com os canteiros da cidade. Nem tudo está perfeito, mas diferente de outros lugares, hoje a cidade oferece postos de trabalhos on shore e off shore, também.

O que é síndrome de Williams?

Deputado Átila Nunes quer criar programa de prevenção à síndrome. - Divulgação

Deputado Átila Nunes quer criar programa de prevenção à síndrome.Divulgação

O deputado Átila Nunes está empenhado na criação do Programa de Prevenção da Saúde à Síndrome de Williams. A motivação é diagnosticar as pessoas com esta desordem genética rara, causada pela falta de cerca de 21 genes no cromossomo 7, incluindo o gene para a produção de elastina, proteína fibrosa que se encontra nos tecidos conjuntivos do corpo humano. Sem ela, não se consegue a elasticidade e flexibilidade necessária aos seres humanos. Aprovada, a medida seguirá para a sanção ou veto do governador Cláudio Castro.

Como enfrentar queimadas no Rio de Janeiro

O deputado estadual Vitor Junior e o prefeito de Niterói, Axel Grael, ambos do PDT, irão a Brasília para discutir com o Governo Federal o aumento dos focos de queimadas. Esta é uma das estratégias que eles traçaram após o alerta de Axel, de que o Estado Rio "está em chamas" e que 27% das cidades brasileiras estão em situação de calamidade.

Governo reduz preço de locação de veículos

O Governo do Estado conseguiu redução de, pelo menos, 42% na contratação de serviços de locação de veículos para órgãos e entidades estaduais. Economia pode ser maior caso o total do serviço utilizado seja menor que a demanda prevista negociada. Com isso, o valor anual contratado, homologado no dia 14 no Diário Oficial, diminuirá em, pelo menos, R$ 100,5 milhões. O pregão teve a participação recorde de 65 órgãos. Com vigência de três anos, a economia global mínima será de R$ 304 milhões, incluindo a redução de custos operacionais por um único pregão, além dos ganhos de escala e aumento do poder de barganha.

PICADINHO

Melhor espetáculo e direção pelo Prêmio APTR, "Brás Cubas", da Armazém Companhia de Teatro, volta em cartaz nesta quinta-feira (29), na Fundição Progresso. Em outubro inicia apresentações em festival na Rússia e turnê na China.



ONG JA RJ e o ator Jonathan Azevedo se uniram para oferecer 40 mil vagas em curso online e gratuito de formação em influenciadores digitais para jovens da rede pública e de baixa renda. Jonathan será um dos professores do curso.



Shopping Nova Iguaçu vai exibir no próximo sábado (31), às 11h, longa-metragem Harold e o Lápis Mágico, na Sessão Kinoplex Azul, para pessoas com espectro autista em ambiente adaptado.