Publicado 30/08/2024 05:00

Os hospitais de todo o país se ressentem da falta de sangue em quantidade suficiente para o caso de emergências. O estado do Rio de Janeiro vive o mesmo drama. Pensando nisso, surgiu a ideia de que pessoas que doarem sangue podem ter direito a uma gratuidade no transporte público intermunicipal na passagem de volta para casa. É o que autoriza o Projeto de Lei do deputado Chico Machado (SDD), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão. Agora, seguirá para uma segunda votação em plenário. Para ter direito ao benefício, o doador terá que apresentar comprovante de residência atualizado em seu próprio nome ou no nome de pessoa que declare que o doador reside no local que consta no comprovante apresentado.

Linha Amarela ganha inspeção especial

Caminhão pegou fogo dentro do Túnel da Covanca, na Linha Amarela - Reprodução

Caminhão pegou fogo dentro do Túnel da Covanca, na Linha AmarelaReprodução

A Comissão de Transportes da Câmara Municipal do Rio fará, hoje (30), inspeção nos túneis da Linha Amarela para apurar recorrentes incêndios. "É inaceitável que os motoristas transitem numa via que não oferece segurança, ainda mais pagando por isso. Foi constatado que não havia sinais de detecção de incêndio, nem extintores, conforme manda a lei, o que poderia ter ocasionado uma tragédia", disse o vereador Felipe Michel.

Possível déficit preocupa Governo Estadual

O Governo do Estado pode ter um déficit de R$ 1,9 bilhão este ano. Essa é uma projeção que a Secretaria Estadual de Fazenda apresentou à Comissão de Orçamento da Alerj esta semana. "O Estado não está conseguindo produzir receita para pagar suas despesas e nem a dívida com a União, que atualmente está na casa dos R$ 163 bilhões. Isso é uma questão preocupante. Por outro lado, a gente tem um cenário melhor na questão da renegociação da dívida. Se não fosse isso, poderíamos ter problemas graves no fim do ano", afirmou deputado André Corrêa (PP).

Camelódromo Silvio Santos em Nova Iguaçu

Silvio Santos pode dar nome ao camelódromo de Nova Iguaçu. Projeto em homenagem ao comunicador é de autoria dos vereadores Dudu Reina e Claudio Haja Luz. O apresentador começou sua vida profissional como camelô na cidade do Rio. Proposta foi aprovada em 1ª discussão por unanimidade e ainda vai para segunda votação.

PICADINHO

Museu de Arte Contemporânea de Niterói ganha iluminação especial em alusão ao Setembro Roxo, a partir de domingo (1º), mesmo dia da 3ª Maratona de Niterói para conscientização da Fibrose Cística, doença rara e ainda sem cura.



O Rio de Janeiro se tornará, de 1º a 30 de setembro, a capital das harpas com a 19ª edição do RioHarpFestival, no CCBB RJ e outros espaços culturais da cidade. Festival reúne cerca de 80 músicos.



Juntes na Cultura, parceria do Goeth-Institut Rio de Janeiro e o Consulado da França, promove, hoje (30), mesa de debate sobre a tradução literária de autoria negra no Brasil.