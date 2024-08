Publicado 31/08/2024 05:00

Há um mês, a Ilha do Governador viveu crise de abastecimento de energia. A Light prometeu reparos estruturais, construção de novas linhas de alta tensão e investimentos de R$ 300 milhões. Nesta semana, a concessionária informou que "finalizou a segunda fase das obras de modernização da rede". A empresa transferiu gradativamente a carga que estava sendo alimentada pelos geradores nas subestações para a rede da empresa, tendo concluído o processo. Esta etapa envolve a implementação de um circuito de transmissão reforçado. A boa notícia, em geral, é que o valor dos reajustes da tarifa de energia tem surpreendido para baixo neste ano. Segundo a Aneel, a média dos reajustes já homologados em 2024 é de 0,9%, após uma média de 8,4% nos últimos três anos. O principal vetor baixista sobre os reajustes foi o menor custo com a compra de energia.

Câmeras nas escolas geram polêmica

Projeto de lei quer monitorar escolas e universidades estaduais. - Pixabay

Projeto de lei quer monitorar escolas e universidades estaduais.Pixabay

Projeto de lei que quer registrar tudo o que se vê, ouve, fala e faz nas escolas e universidades públicas estaduais tem tido amplo apoio de parlamentares de direita da Alerj. Segundo a proposta do deputado Carlinhos BNH (PP) e coautoria de outros 15, as câmeras deverão ser integradas ao sistema de comunicação central da Secretaria de Estado de Educação, e todas as gravações deverão ser arquivadas e conservadas por um período mínimo de 60 dias.

Selo "Escola Amiga do Clima"

Instituições de ensino que demonstrem compromisso com a preservação ambiental vão ganhar o selo "Escola Amiga do Clima". Projeto de lei do deputado Flávio Serafini foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador Cláudio Castro. "Mesmo com alunos e professores vivendo consequências das mudanças climáticas no dia a dia, o tema ainda é abordado de maneira superficial e desatualizada", justificou o parlamentar.

Concurso público acaba em ação judicial

Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra o Conselho Regional de Química da Terceira Região, no Rio de Janeiro, que pede a retificação dos resultados e a correção de irregularidades no concurso público de 2019. Ação busca assegurar cumprimento das leis de cotas para candidatos com deficiência e autodeclarados negros, além da nomeação de candidatos que foram injustamente preteridos.

PICADINHO

"Regional Violão Brejeiro", show que enaltece o violão solista brasileiro, será apresentado de 3 a 13 de setembro, nas unidades do Sesc Tijuca, Ramos, Teresópolis e Niterói com ingressos até R$ 10.



Primeira edição do "Vem na PUC-Rio" será hoje (31), das 10h às 16h, com atividades gratuitas para adultos e crianças sobre cultura, empreendedorismo, tecnologia e inovação.



Completando 18 anos, a Pandorga Cia. de Teatro faz temporada dupla no teatro EcoVilla Ri Happy, no Jardim Botânico, com peças "Juvenal, Pita e o Velocípede" e "Louise/os ursos", até 15 de setembro.