Deputado Átila Nunes é autor de projeto de lei que quer regularizar potência sonora de veículosDivulgação

Publicado 06/09/2024 05:00

As casas legislativas brasileiras passaram a priorizar temas que tenham relevância na melhoria do meio ambiente social. A utilização de aparelhos sonoros instalados em veículos automotores virou tema de debate na Alerj. O Projeto de Lei 1.214/12, de autoria do deputado suplente Átila Nunes, quer disciplinar o uso de tudo que esteja com som fora dos padrões de Saúde. A medida vale quando a projeção do som ultrapasse o interior do veículo, em nível ou potência capaz de perturbar o trabalho ou o sossego alheio. A medida deve seguir os parâmetros do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), entendendo como nível ou potência aquele que ultrapasse os limites estabelecidos pela tabela 1 de critério de avaliação para ambientes externos da Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 10.151/00 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Segundo a regulamentação, em áreas de sítios e fazendas, por exemplo, o limite máximo de barulho é de 40 decibéis durante o dia e 35 durante a noite. Já em áreas residenciais urbanas, o limite é de 50 decibéis durante o dia e 45 à noite.

Vítima de agressão política presta depoimento

Leonel de Esquerda foi agredido no último domingoArquivo Pessoal

O candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Leonel de Esquerda, irá prestar depoimento hoje, às 12h, na 19ª Delegacia de Polícia, na Tijuca, como parte da investigação sobre a agressão sofrida por ele no último domingo (1º) por adversários políticos. Ele vai formalizar que foi atacado pelo deputado estadual Rodrigo Amorim, do União Brasil, e por seus apoiadores. "A extrema direita age com violência no intuito de fazer a gente recuar. Foi assim com Marielle e tá sendo assim comigo. Justamente por isso vamos fazer o contrário que eles querem. Vamos seguir pra cima deles, usando a força do argumento, nunca o argumento da força", disse Leonel.

Centrão do Rio quer interferir em Brasília

Para o deputado Júlio Lopes (PP), a desistência do deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, de disputar a presidência da Câmara e abrindo mão da candidatura para apoiar Hugo Motta, líder do partido na Casa, fará com que todo o Centrão se una em torno de seu nome. "Não tenho dúvida de que todos estarão ao lado dele; já que seu nome é uma unanimidade. Tenho certeza de que ele será nosso novo presidente", disse.

Saúde mental materna ganha dia especial

Para conscientizar e incentivar o cuidado e promoção da saúde mental materna, o Estado do Rio terá a Campanha Maio Furta-cor. Lei de autoria da deputada Élika Takimoto foi sancionada pelo governador Cláudio Castro. "A campanha foi idealizada com o intuito de dar visibilidade a um tema ainda considerado tabu. Sabe-se que os temas ligados à saúde mental ainda são marcados por um forte estigma em nossa sociedade e, isso aprofunda-se, quando pensamos no tema ligado à maternidade", explicou a parlamentar.

PICADINHO

Educadora Simone Santos realiza, amanhã (7), às 10h, quarta edição da oficina gratuita de Contação de Histórias no Museu Janete Costa de Arte Popular, em Niterói.



Cantor e compositor Chico Alves faz show "Samba sem Agrotóxico", amanhã (7), às 19h, no Armazém do Campo, na Lapa, onde apresenta suas composições com Moacyr Luz, Toninho Geraes e Wilson das Neves.



Estudo realizado pela plataforma Betterfly mostra que o Brasil possui os colaboradores menos estressados da América Latina.