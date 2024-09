Publicado 03/09/2024 05:00

Há muito tempo o 7 de setembro deixou de ser comemoração da independência do Brasil em 1822. Desde que a direita representada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro pisou no Palácio do Planalto e capturou as cores verde e amarelo, a data tornou-se símbolo de "luta contra o comunismo", festa de cristãos e defesa de valores "simpáticos" à família, pátria e religiosos. Como o presidente Lula está sendo esperado para desfilar em Brasília ao longo da Esplanada dos Ministérios a bordo do Rolls-Royce, a ideia é que os candidatos conservadores promovam suas campanhas nas capitais para tentar turbinar suas bandeiras. No Rio, está sendo pensada uma mobilização contra o ministro Alexandre de Moraes e cartazes a favor de Elon Musk, dono do X. A ideia é dizer que vivemos uma ditadura e que há perseguição política como na Venezuela.

Petrópolis entra no jogo ideológico

Candidato do PSOL, Yuri costura apoio do Podemos. - Reprodução/Instagram

Candidato do PSOL, Yuri costura apoio do Podemos.Reprodução/Instagram

Uma aliança de última hora em Petrópolis deve deixar o PSOL em uma saia justa. Candidato do partido à prefeitura da cidade está costurando o apoio amplo de Leandro Sampaio (Podemos), com trânsito mais à direita. A movimentação deixa Yuri mais isolado no campo da esquerda. A campanha de Rubens Bomtempo (PSB) diz que já tem pronto um arsenal de vídeos para postar nas redes sociais, com direito a Lula, Freixo, Jandira e outros expoentes da política nacional.

Postos de combustíveis à serviço do tráfico

O crime organizado tem comprado postos de combustíveis que já encerraram atividades e os reativam como forma de fazer lavagem de dinheiro, segundo a Polícia Federal. "Mais de mil postos, sendo 30 localizados aqui no Rio, já estão sob o controle da facção criminosa PCC que os utilizam para lavagem de dinheiro e assim expandirem seus tentáculos pelo país", disse o deputado Júlio Lopes, presidente da Frente Parlamentar Intelectual e Combate a Pirataria.

Câmara do Rio cada vez mais digital

O Avaliador e Simulador de Acessibilidade de Sites (ASES) do Governo Federal qualificou o portal da Câmara de Vereadores como tendo atingido 100% de eficiência, à frente até mesmo do site da Casa Branca, que tem nível amarelo, com 89,36%. A Câmara também lançou cartilha interna sobre acessibilidade em sua comunicação. As diretrizes incluem orientações sobre o uso de textos alternativos e a descrição da imagem que aparece quando alguém com deficiência visual usa um leitor de tela nas redes sociais.

PICADINHO

Seminário no Sesc RJ debate hoje (3) uso de redes sociais, saúde mental e acesso de jovens ao mercado de trabalho. Evento será no auditório da Fecomércio RJ.



Associação Comercial do Rio de Janeiro promove de amanhã (4) a sexta (6) o II Fórum Rio Empreendedor: Um Tributo a Mauá, com 22 painéis sobre negócios, empreendedorismo e inovação.



Festival Nacional da Matemática (FestMat), de quinta (5) a sábado (7), na Marina da Glória, terá área gamer conduzida pelo AfroGames, projeto do AfroReggae.