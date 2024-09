Publicado 05/09/2024 05:00

A eleição será mês que vem. De acordo com a Lei nº 9.504/1997, o empregado convocado pela Justiça Eleitoral deverá ser liberado do trabalho sempre que necessário, o que envolve não apenas o dia da votação, como também a participação do trabalhador em atividades preparatórias para as eleições, como treinamentos presenciais ou virtuais. É o que diz a cartilha preparada pelo escritório do advogado Loureiro Maia. Ela explica que, em razão do trabalho nas eleições, o empregado faz jus ao gozo de dois dias de folga por dia de convocação, sem prejuízo do salário ou qualquer outra vantagem. Mas, para isso, o trabalhador deverá comprovar efetivamente os dias em que esteve à disposição da Justiça Eleitoral, o que é realizado mediante apresentação de certidão expedida pela Justiça Eleitoral ou de Declaração de Trabalhos Eleitorais (DTE) disponível no síte eletrônico do TSE.

Segurança: Câmeras na orla do Rio

Orla do Rio ganhará mais de 150 câmeras de segurança. - Reginaldo Pimenta

Mais de 150 câmeras de segurança serão instaladas na orla carioca, entre as praias do Leme e do Leblon, com objetivo de ampliar a segurança. A medida foi capitaneada pela Fecomércio RJ e o termo de cooperação foi assinado em reunião que contou com órgãos do poder público e organizações do trade turístico. "Nosso papel é garantir a manutenção das câmeras e aparelhar os centros de polícia", disse o presidente da Federação, Antonio Florencio de Queiroz Junior.

Aliados alertam Leonel de Esquerda

O candidato a vereador Leonel de Esquerda, do PT, recebeu alta médica após agressão de seguidores do deputado Rodrigo Amorim ocorrida no fim de semana, quando ele panfletava na Tijuca. Amigos não querem deixá-lo retomar a campanha de rua enquanto ele não reforçar sua segurança pessoal. Eles temem a escalada da violência política.

Paracambi festeja posição no Ideb

Paracambi ainda está comemorando o resultado do último Ideb, índice que mede a qualidade do ensino. A cidade ficou no segundo lugar geral dentre todos os municípios da Região Metropolitana, atrás apenas do Rio de Janeiro. A rede pública municipal, que conta com cerca de cinco mil alunos e 21 unidades, emplacou ainda uma escola, a Doutor Carlos Nabuco, na 10ª posição no ranking de todas as instituições do Grande Rio.

PICADINHO

Ballet Manguinhos participa, pela primeira vez, da 18ª edição do Festival Internacional de Dança de Cabo Frio. Grupo fará coreografia em homenagem à cantora Elza Soares. Evento acontece de hoje (5) até domingo (8).



Departamento de Direito da PUC-Rio apresenta hoje (5), das 19h às 22h, a palestra "O uso de redes sociais e aplicativos no exercício da guarda compartilhada". O evento será transmitido on-line e é gratuito.



MetrôRio recebe a exposição "Marrocos - Um registo da cultura da influência Árabe", de Zina Kossoy. Exposição pode ser vista na estação Central do Brasil/Centro até o dia até 23 de setembro.