A maioria das cidades do interior do estado do Rio de Janeiro ainda convive com problemas estruturais não resolvidos há décadas. Em Rio Claro, região do Médio Paraíba, por exemplo, pais de autistas enfrentam a falta de atendimento básico. Na Saúde, o CAPS 1 carece de fonoaudiólogo, neuropsicopedagogo, musicoterapia e psicomotricidade. Na Educação, há ausência de metodologia especializada, com falta de professores de alfabetização e psicopedagogos. Crianças autistas estão matriculadas na escola, porém não recebem alfabetização. Há alta rotatividade de agentes de apoio educacional, evidenciando falta de continuidade e estabilidade no atendimento a essas crianças. O Grupo de Pais e Apoiadores TEA reivindica a ativação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Um ofício protocolado na Câmara Municipal para uso da tribuna livre buscou, pela segunda vez, a oportunidade de reivindicar direitos, após ter sido negada uma audiência pública solicitada em maio.

Túneis precisam de nova iluminação

Deputado Dionísio Lins é presidente da Comissão de Transportes da Alerj - Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

Presidente da Comissão de Transportes da Alerj, deputado Dionísio Lins apresentou projeto de lei que determina que concessionárias instalem iluminação de emergência dentro de túneis e mergulhões. Além disso, faixas e pinturas refletivas para que sirvam de orientação na necessidade de saída rápida. "É importante também que seja criado um programa de treinamento de funcionários para atuarem nessas situações", explicou.

Crivella preocupado com as edificações

O deputado federal Marcelo Crivella reforçou urgência em se aprovar projeto de lei que determina a realização periódica de inspeções em edificações e cria o Laudo de Inspeção Técnica de Edificação. "Muitas edificações antigas podem apresentar problemas estruturais e de segurança que podem passar despercebidos a olho nu, mas que podem levar a acidentes graves, como desmoronamentos, um índice que tem aumentado significativamente".

Viagens: Liberados cães de apoio

Ainda este ano as companhias aéreas terão que permitir o transporte de cão de assistência emocional e animal de serviço nas cabines das aeronaves em voos operados no estado do Rio. A lei proposta pelo deputado Rodrigo Amorim foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Executivo.

PICADINHO

Espetáculo "Grande Sertão: Veredas – Riobaldo" retorna ao Rio para sua 13ª temporada. Estreia é amanhã (5), às 20h, no Teatro Municipal Domingos de Oliveira.



Projeto Favela Hope está com inscrições abertas para 50 vagas para cursos gratuitos de fotografia e de vídeo no Morro da Babilônia. Oportunidades são destinadas a jovens de todas as comunidades do Rio.



Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro promove, a partir de hoje (4), exposição de ilustrações botânicas produzidas por alunos e ex-alunos que atuam como artistas botânicos em diversas áreas.