Segurança pública virou assunto de campanha eleitoral, mesmo não sendo atribuição do poder municipal, mas, sim, ser da esfera estadual. Mesmo podendo gerar confusão no eleitor mais desatento, o candidato Alexandre Ramagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador Cláudio Castro querem tirar a vantagem até o momento do prefeito Eduardo Paes. Com isso, aumenta a pressão para chamar concursados da PM que esperam uma oportunidade. A reclassificação de candidatos de concursos públicos fluminenses fica mais real. O deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que apoia Eduardo Paes, reconhece que na Alerj o reforço policial tem boa aceitação. “Existe o projeto elaborado em parceria com representantes do concurso de 2014 da Polícia Militar do Estado do Rio (PMERJ). A proposta nasceu dos próprios concursados, e os parlamentares deram uma redação mais jurídica, votada pelo Parlamento fluminense", disse o parlamentar.

Glauber Braga ganha apoio

Deputado federal Glauber Braga corre risco de ser cassado. - Pablo Valadares/Câmara

O manifesto de apoio ao mandato do deputado Federal Glauber Braga (PSOL/RJ) que corre o risco de ser cassado ganhou grande número de assinaturas no Rio de Janeiro na semana passada, onde o parlamentar tem sua base eleitoral. Combativo, Glauber Braga disse que não recuará diante da pressão contra ele feita pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. "Não podemos permitir que Lira e a extrema direita atropelem o voto popular e tentam intimidar e calar seus opositores", diz o documento.

Valorização dos catadores de recicláveis

Quando foi vereador, o agora deputado federal Reimont (PT) teve sancionada lei que valoriza catadores de recicláveis em grandes eventos. Agora, o parlamentar apresentou projeto de lei, em Brasília, sobre o mesmo assunto: coleta de resíduos recicláveis durante e após a realização de grandes eventos festivos e esportivos. "Ao promover a coleta de resíduos recicláveis, este projeto contribui para o fortalecimento da economia circular", explicou.

Trabalhador brasileiro é ou não é estressado?

Embora o aumento nos afastamentos por problemas mentais tenha sido de 38% em 2023, segundo o Ministério da Previdência Social, um estudo realizado pela Betterfly, em parceria com a Criteria, detectou que o Brasil é o país menos estressado da América Latina. A amostra considera mais de 3 mil mulheres e homens, dos 18 aos 65 anos, de empresas com mais de 100 colaboradores do Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru.

PICADINHO

Espetáculo infantojuvenil "Nuang - Caminhos da Liberdade", que traz criação dos primeiros quilombos no Brasil e encontro com povos originários, fica em cartaz no Teatro Ziembinski, na Tijuca, até dia 29. Em todas as sessões há intérprete de libras.



Chef Flávia Quaresma será mestre de cerimônias do evento de lançamento do Festival Gastronomia do Mar, amanhã (11), às 9h, no auditório da Fecomércio.



A Secretaria Municipal de Cultura de Niterói e a Scuola di Cultura apresentam, até sexta-feira (13), gratuitamente 5 monólogos premiados em Niterói, no Teatro GayLussac, com grandes nomes do teatro em cena. É o 1º Festival de Solos de Niterói.