Publicado 11/09/2024 05:00

Candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro para enfrentar Eduardo Paes, líder da pesquisa, na disputa pela Prefeitura do Rio, Alexandre Ramagem acredita que a próxima pesquisa será mais favorável, diminuindo a diferença entre ele e Paes, segundo disse à coluna. Para Ramagem, o horário eleitoral facilitou a subida. Entre as propostas do candidato está a ligação do BRT entre Deodoro, Campo Grande e Santa Cruz. E desmentiu boato de que, se eleito, acabaria com o transporte. "Veio fake news que nós acabaríamos com o BRT. Isso é uma grande mentira. O BRT tem que ser mantido. E, mais, ele pode, inclusive, chegar a outros pontos. O BRT chega a Deodoro, pela Transbrasil, e a Santa Cruz e Campo Grande, pela Transoeste. Ele não conecta diretamente Deodoro, Campo Grande e Santa Cruz. É o grande erro que deixa a Zona Oeste de lado. Nós temos que fazer essa ligação direta, que seja por veículo sobre trilho, que seja pelo próprio BRT. E, na própria Zona Oeste, em diversos pontos, os ônibus circulares sumiram. E vemos ser tomado pelo transporte alternativo".

Anthony Garotinho recorre de impugnação

Anthony Garotinho teve candidatura impugnada. - Divulgação

O Ministério Público Eleitoral obteve impugnação do registro da candidatura de Anthony Garotinho ao cargo de vereador do Rio. De acordo com a ação, devido a uma condenação por improbidade administrativa em 2018, Garotinho está inelegível por oito anos, ou seja, até 2026. Segundo a promotora, Garotinho havia participado de esquema que desviou R$ 234,4 milhões da Secretaria Estadual de Saúde. Candidato vai recorrer no TRE.





Servidor público e tempo de serviço

Plenário da Alerj discute hoje (11) projeto de lei, de autoria da deputada Martha Rocha, que beneficia quem inicia em órgãos públicos do estado. Proposta autoriza o poder executivo a reconhecer estágio experimental dos servidores públicos como tempo de serviço efetivo para fins de aposentadoria.

Planos de Saúde desafiam deputados

Os planos estão criando dificuldades para realizar exames laboratoriais pedidos pelos médicos. A Comissão Parlamentar de Inquérito, da Alerj, que investiga irregularidades nos planos de saúde quer engajar o Ministério Público e a Defensoria a investigar a dinâmica das ações judiciais que visam a garantir os direitos das Pessoas com Deficiência, especialmente aquelas que não são cumpridas mesmo após uma decisão favorável da Justiça.

PICADINHO

Duas instrumentistas da Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, ambas de São Gonçalo, foram selecionadas pela Funarte para serem as únicas representantes do Brasil na Orquestra Juvenil Ibero-Americano.



ABIH-RJ e Ecad fecharam parceria que garantirá aos hotéis do estado do Rio descontos de até 60% em débitos que as unidades tenham junto ao escritório.



A UERJ recebe, de hoje (11) a sexta-feira (13) o 6º Encontro Nacional de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Evento, que contará com representantes do governo federal, Consea, Rede Penssan e outras entidades, levará a emergência climática para o centro do debate sobre a fome e as desigualdades.