Publicado 17/09/2024

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Planos de Saúde, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), é destinada a investigar denúncias de irregularidades nos convênios de pessoas com deficiência. Os representantes jurídicos enviados pela Unimed Ferj não souberam responder institucionalmente por todas as unidades da empresa. "A gente quer solução. Queremos alguém que sente aqui com a gente, pois estamos lidando com vidas de pessoas que precisam de suporte. O que estamos tirando delas é a possibilidade de viver", disse o presidente da CPI, deputado Fred Pacheco (PMN). Outros planos de Saúde também serão convocados, pois a CPI foi prorrogada por mais 60 dias.

O risco de debates se tornarem ringues

José Luiz Datena deu uma cadeirada em Pablo Marçal.Reprodução de TV

A cadeirada que o candidato José Luiz Datena deu no seu adversário Pablo Marçal neste fim de semana no estúdio da TV Cultura, em São Paulo, motivou organizadores de debates no Rio de Janeiro a reverem as regras dos próximos confrontos. A Record Rio já tinha decidido trocar debates por sabatinas. E disse que não mais realizará sua transmissão nos moldes anteriores. E candidatos têm preferido que pool - quando várias emissoras se unem para realizar um único evento - seja constituído para dar mais qualidade ao conteúdo.

Belo dá volta por cima e recebe alta condecoração

O presidente da Alerj, o deputado Rodrigo Bacellar (União), é o autor da homenagem que a Assembleia concede ao cantor Belo. O pagodeiro receberá a Medalha Tiradentes, a maior honraria do Parlamento fluminense. Belo foi preso em 2002 acusado de manter conversas telefônicas com um homem apontado pela polícia como traficante de drogas do Rio de Janeiro.

Direita quer Jojo Todynho na campanha

Depois de declarar voto em Alexandre Ramagem, do PL, a influenciadora Jojo Todynho rompeu com o movimento LGBTQIAP+ e com a esquerda e esclareceu sua foto ao lado de Michelle Bolsonaro: "Sou preta e sou de direita". A estratégia agora é fazê-la cabo eleitoral e exemplo para a família brasileira.

PICADINHO

Cia de Ballet Dalal Achcar realiza audição para seleção de bailarinas para o tradicional espetáculo "Conto de Natal". Inscrições abertas até amanhã (18).



Superintendente do Sescoop/RJ, Abdul Nasser, recebe amanhã (18) o Conjunto de Medalhas de Mérito Pedro Ernesto por sua colaboração nas leis que regem a categoria dos taxistas.



Mostra de cinema infantojuvenil "Curta Na Praça" chega hoje à Vila Olímpica da Gamboa exibindo oito curtas metragens nacionais com temáticas que incluem racismo e imigração. Com acessibilidade e grátis.