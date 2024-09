Publicado 15/09/2024 05:00

Organizado pelo Instituto Onda Azul, em parceria com o jornal O Dia e rede Bandeirantes, a 9ª Conferência Cidades Verdes terá como tema "A transição energética e as cidades". Objetivo do evento é alinhar eixos do desenvolvimento sustentável nas metrópoles às práticas ESG e à Agenda 2030, plano de ação assinado por países membros da ONU. "Este ano, vamos focar nos esforços que cidades no mundo todo estão fazendo ou deixando de fazer para descarbonizar suas economias, não só nos transportes públicos, mas em vários setores", disse o diretor executivo do Instituto Onda Azul, André Esteves. O evento será no auditório da Firjan, no Rio de Janeiro, amanhã (16) e terça (17), com entrada gratuita. Inscrições podem ser feitas no site da Conferência Cidades Verdes.

Ideias para implantar depois das eleições

Carlo Caiado, Eduardo Cavaliere e Luiz Henrique CarneiroDivulgação

O candidato a vice de Eduardo Paes, Eduardo Cavaliere (PSD), e o presidente da Câmara do Rio, o vereador Carlo Caiado (PSD), firmaram uma agenda conjunta com objetivo de integrar o Porto com a cidade e impulsionar a revitalização da região do Caju. A ideia é começar pela segurança, em uma parceria da prefeitura com a Portos Rio, para a Guarda Portuária e a Guarda Municipal trabalharem juntas.

Hora de cobrar candidatos antes das eleições

Reconhecido por desenvolver pesquisas científicas sobre a urbanização e o desenvolvimento das grandes cidades brasileiras, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) Observatório das Metrópoles, sediado na UFRJ, promoverá um fórum para debater as eleições municipais de 2024 e os desafios urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Pesquisadores discutem soluções para a crise urbana no contexto das eleições municipais no Rio de Janeiro.

Colônia italiana está em festa

Um elenco de teatro todo italiano, animadíssimo, já recebendo aulas de português, desembarca no Rio este mês. Será realizado na cidade, pela primeira vez, o Festival Internacional Ambrosias, da Cia Italiana Hospites Teatro, que já atraiu milhares de espectadores na Europa. O festival, criado e idealizado por um carioca da periferia, o ator e diretor Eduardo Landim, apresentará "O Jantar Brasiliano", no Teatro Miguel Falabella, entre os dias 26 e 29: 100% da bilheteria será revertida para bolsas de estudo de artes cênicas na Itália.

PICADINHO

Valentina Soares, da Clínica Jorge Jaber, fala sobre prevenção ao suicídio na Rocinha, na Zona Sul do Rio, em webinar com o tema “O Envolvimento dos jovens no mundo digital”, promovido pela World Federation Against Drugs (WFAD) no próximo dia 17.



Profissionais do Carnaval carioca estarão na Colômbia, de 22 a 29 deste mês, promovendo a festa como ferramenta de diversidade cultural e fomento da economia criativa. Participação é convite do Instituto Mentores Hub contemplado no edital promovido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio.



Instituição Sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas para a formação em “Letramento Racial e Cultura Digital”, uma oportunidade aos educadores da rede pública e privada, estudantes de pedagogia, licenciaturas em geral e licenciados de áreas afins.