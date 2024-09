Publicado 14/09/2024 05:00

Em seu terceiro mandato como vereador, o ex-prefeito Cesar Maia, 79 anos, não para. Acaba de ser promulgada pela Câmara Municipal a Lei 8.558, publicada no Diário Oficial de 11 de setembro, que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial da Cidade do Rio de Janeiro a Bossa Nova. Cesar Maia justificou que a iniciativa é o reconhecimento ao movimento de transformação do samba irradiado a partir da zona sul do Rio, no final da década de 1950, e que passou a dar nome ao estilo de interpretação e acompanhamento rítmico que ficou conhecido como "batida diferente", caracterizado por influência do samba carioca e do jazz norte-americano. Artistas como João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Nara Leão, Carlos Lyra e Roberto Menescal foram expoentes dessa época. Cesar Maia observa que "a importância para a cultura e para a cidade do Rio da Bossa Nova trouxe, e ainda traz, inúmeros benefícios inclusive internacionais para a nossa música".

Estatuto da Igualdade Racial fora de risco

Vereadora Thaís Ferreira defende Estatuto da Igualdade Racial. - Maria Carius/CMRJ

Vereadora Thaís Ferreira defende Estatuto da Igualdade Racial.Maria Carius/CMRJ

Uma ameaça ao Estatuto da Igualdade Racial não se confirmou. Os 27 vetos ao projeto de lei foram derrubados em plenária na Câmara Municipal do Rio esta semana. A medida já está em vigor na cidade conforme lei de autoria da vereadora Thais Ferreira e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. Caso os vetos não fossem derrubados, poderiam comprometer a implementação de políticas de promoção da igualdade racial, minando a eficácia das ações voltadas para combater as desigualdades raciais e o racismo estrutural no Rio.

Novas regras para meia-entrada

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou, nesta quinta-feira (12), em primeira discussão, o Projeto de Lei que proíbe produtoras de eventos artístico-culturais e esportivos de comercializar ingressos de meia-entrada dividindo-os por categorias de beneficiários que possuam tal direito assegurado por lei. A medida ainda passará por uma segunda votação em plenário.

O político mais calado de Niterói é homenageado

O ex-prefeito de Niterói por quatro vezes, Jorge Roberto Silveira, é um dos políticos mais discretos do país. Pouca gente sabe que ele foi homenageado pela Câmara de Vereadores da sua cidade. Ele foi lá para receber a Medalha José Cândido de Carvalho, a mais importante comenda do município. Ele está afastado dos debates há mais de 10 anos.

PICADINHO

Hospital Icaraí, em parceria com Ecoponte, realiza amanhã (15) simulado de acidente com múltiplas vitimas. Objetivo é aprimorar procedimentos de socorro na rodovia e reforçar cooperação entre equipes de atendimento em casos de acidentes de grandes proporções.



Praia de Copacabana recebe 17ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa amanhã (15). Concentração será no Posto 5, às 10h.



Dudu Reina (PP), candidato a prefeito de Nova Iguaçu, recebeu apoio do cantor e compositor Neguinho da Beija-Flor.