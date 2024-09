Publicado 13/09/2024 05:00

Candidato do PSOL à Prefeitura do Rio nas próximas eleições, Tarcísio Motta é deputado federal e já foi eleito vereador por duas vezes. Entre suas principais pautas está o combate a milícias que atuam na capital fluminense. "Com milícia não tem jogo e não pode ter aliança. Com o crime organizado no Rio, tem que romper imediatamente. Nós do PSOL sempre enfrentamos o crime organizado no Rio de Janeiro. Por isso, mataram uma de nós. Hoje, são milicianos presos acusados de assassinar Marielle Franco. E um desses milicianos era secretário do Eduardo Paes até um mês antes de ser preso. Outro era conselheiro do Tribunal de Contas do Estado com voto de quase todo mundo da Alerj, mas o voto do PSOL eles não tiveram. Para resolver o problema da segurança no Rio de Janeiro, precisa tirar o poder político e o poder econômico do crime organizado. O crime organizado no Rio hoje é uma máfia, tem projeto de poder. Elege vereador, elege prefeito, vira secretário, vira nomeado para lá e para cá. Se não romper politicamente, não resolve".

Animais de assistência emocional

Deputado Fred Pacheco é o autor do projeto de lei. - Divulgação

Deputado Fred Pacheco é o autor do projeto de lei.Divulgação

Animais de assistência emocional não poderão ser barrados em estabelecimentos de uso coletivo ou transporte público, segundo projeto de lei do deputado Fred Pacheco, aprovado em primeira discussão na Alerj. Medida complementa lei que já assegurava entrada de cães-guia acompanhados de pessoas com deficiência visual nesses locais. Animais de assistência emocional são os que fazem parte de um tratamento de doenças psíquicas e crônicas.





Escolas vinculadas a postos de saúde

Assembleia Legislativa do Estado do Rio aprovou, em primeira discussão, projeto de lei do deputado Vinicius Cozzolino, que propõe criação do programa Educando em Saúde nas escolas da rede pública estadual. Proposta vincula cada escola a um posto de saúde local para promover bem-estar dos alunos.

Cursos alinhados ao Novo Ensino Médio

O Senac RJ terá, em 2025, cursos profissionalizantes alinhados às diretrizes do Novo Ensino Médio, nas áreas de Administração, Ciência de Dados e Multimídia. As três primeiras turmas, de 30 alunos cada, serão oferecidas na Cápsula, no Centro do Rio; no Centro Politécnico, no Riachuelo; e na unidade do Senac RJ de Niterói.

PICADINHO

Rioprevidência estreia, neste mês de setembro, o RP Móvel, projeto itinerante para levar mais serviços previdenciários aos segurados pelo interior fluminense.



Estudantes do Rio de Janeiro viajam a Santa Catarina para participar da etapa nacional do World Robot Olympiad. Campeonato reunirá jovens de todo o Brasil neste fim de semana.



Madureira Shopping firmou parceria com Universidade Estácio e juntos vão oferecer aulas gratuitas de zumba. Primeira aula será na próxima segunda-feira (16), às 19h, no 4º piso.