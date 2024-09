Deputado Carlinhos BNH tem projeto de lei para incluir biometria em estádios do Rio de Janeiro. - Octacílio Barbosa/Alerj

Deputado Carlinhos BNH tem projeto de lei para incluir biometria em estádios do Rio de Janeiro. Octacílio Barbosa/Alerj

Publicado 21/09/2024 05:00

A exemplo do que já acontece no Paraná. estádios de futebol, ginásios e arenas com capacidade para mais de 15 mil pessoas no estado do Rio de Janeiro podem ser obrigados a adotar um sistema de identificação por biometria na entrada dos torcedores, além de um sistema de monitoramento por imagem de toda a área comum. É o que prevê o Projeto de Lei incluído na pauta no ano passado, de autoria do deputado Carlinhos BNH, ainda em primeira discussão na Alerj. "No Paraná, os clubes de futebol firmaram convênio com o Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública e outros órgãos, para implantação de sistema biométrico para identificar torcedores em estádios e espectadores de grandes eventos", explicou. O descumprimento da medida acarretará multa aos responsáveis pela organização do evento desportivo.

Cresce o número de franquias no Rio

Fernanda Curdi é secretária interina de Desenvolvimento Econômico.Divulgação

Secretária interina de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Fernanda Curdi, destacou o aumento no faturamento no mercado de franquias no estado do Rio no primeiro semestre deste ano, que ficou em R$ 11,7 bilhões, o que é 13,2% a mais do que o mesmo período de 2023. "Os bons resultados confirmam a recuperação do setor e da economia fluminense, além de evidenciar a alta procura das marcas de franquias pelo estado", disse.

Trans compartilham relatos de como lidam com o câncer

As médicas Sabrina Chagas e Maria Julia Calas convidaram a drag queen Suzy Brasil para mediar a roda de conversas com público sobre como superar o câncer. O evento será no dia 28 deste mês, no Teatro Claro Mais. Tem ocorrido aumento significativo de casos em mulheres e homens trans. Haverá compartilhamento de experiências sobre como lidar com o câncer de mama.

Petrópolis: Gabinete de Crise para enfrentar fogo

Com os incêndios florestais em Petrópolis, o Ministério Público do Estado do Rio acertou com a Defesa Civil municipal a realização de reunião para criação de um gabinete de crise. O encontro, no entanto, não foi realizado. Assim, o MPRJ expediu recomendação ao prefeito de Petrópolis para que adote providências urgentes de resposta ao fogo.

PICADINHO

Rio de Janeiro recebe, entre segunda (23) e sexta-feira (27), 65º Fórum Nacional CONFAP, que reunirá representantes de todas as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) dos estados brasileiros para discutir estratégias e soluções para o fortalecimento da pesquisa nacional.



Museu do Pontal marca presença no Pavilhão MAR da ArtRio, que ocupa a Marina da Glória, entre os dias 25 e 29, e vai expor obras dos artistas selecionados para o Clube de Colecionadores: Bacaro Borges e Marcelo Conceição.



Selfit Academias conquistou a certificação Great Place to Work, considerada uma das principais referências mundiais em cultura organizacional.