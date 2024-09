Publicado 22/09/2024 05:00

As queimadas que assustaram o brasileiro neste mês não são uma tragédia restrita à região centro-oeste. No Rio de Janeiro, mais de 3.500 hectares de área total foram queimados apenas em áreas de conservação. Deu muito trabalho aos bombeiros conter incêndios que a própria Polícia Federal suspeita ser, parte deles, criminosa. Um homem foi preso em Valença destruindo a vegetação. O governador Cláudio Castro autorizou a reabertura de 39 unidades de conservação estaduais gerenciadas pelo INEA. Os parques foram fechados no último fim de semana devido aos diversos focos de incêndio florestais em todo o território fluminense. Das 39 unidades, 11 são parques que podem receber novamente visitação pública, sem restrições. A destruição do meio ambiente não é de agora. O biólogo Mario Moscatelli já foi ameaçado de morte várias vezes por defender a natureza. Até as fontes de água estão sendo sacrificadas. Na capital, o Complexo Lagunar de Jacarepaguá é o que resta do ecossistema tropical que conectava a Mata Atlântica ao redor com o oceano.

Candidata do Novo pena para ser conhecida

Carol Sponza quer ter nome mais conhecido entre os cariocas. - Divulgação

Desde que foi escolhida para concorrer à prefeitura do Rio, o maior desafio de Carol Sponza é tornar-se conhecida, chamada para debates e sabatinas, e mostrar o que pensa sobre os vários problemas da cidade. Ela diz que sua motivação é pela mudança e contra a corrupção. "O carioca não aguenta mais a politicagem, o jeitinho e os conchavos que nos levaram para o buraco que vivemos hoje. Uma completa falência moral, regada a taxas de violência assustadoras e um descaso completo com a educação de nossas crianças", tem pregado nas suas caminhadas.

Duque de Caxias é dominado por homens

O segundo maior colégio eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, é território hostil para mulheres. Nunca houve uma prefeita. E muito menos uma representante feminina eleita presidente da Casa. Do total de eleitores aptos a votar nas eleições deste ano, 53% são do gênero feminino e 46%, do masculino.

Talíria encaminha recursos para filantropia

A deputada federal Talíria Petrone (PSOL) destinou R$ 6 milhões para quatro entidades filantrópicas de Niterói em maio deste ano. As beneficiadas são a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes da Audição (Apada), Associação Fluminense de Amparo aos Cegos (AFAC), Associação Fluminense de Reabilitação (AFR) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Candidata à Prefeitura de Niterói, Talíria já enviou para a cidade R$ 46 milhões em emendas. "Vamos criar políticas públicas voltadas para os idosos e pessoas com deficiência. Niterói é uma cidade que envelhece e também tem um expressivo aumento de crianças diagnosticadas com Síndrome do Espectro Autista", afirmou.

PICADINHO

Arcebispo do Rio, Orani Tempesta, celebra missa pela saúde das pessoas transplantadas amanhã (23), às 10h, no Hospital São Francisco na Providência de Deus, maior centro transplantador renal e hepático do estado.



Ministério dos Esportes e ONG Promacom abriram 400 vagas para projeto Esporte Criativo, em Jacarepaguá, nos polos da Colônia Juliano Moreira, Mapuá, Outeiro Santos e Macembú. Inscrições vão até o dia 27.



Grupo Nós do Morro celebra 38 anos com sessões gratuitas de cinema, shows, oficinas e grande festa. Comemorações na sede no Vidigal começam no dia 25 e vão até novembro.