A economia do Rio de Janeiro passa por um bom momento, com crescimento acima da média nacional. Segundo o Indicador de Atividade Econômica do Rio, elaborado pela Prefeitura da capital fluminense, os negócios na cidade cresceram 3,9% no segundo trimestre deste ano. O número supera o crescimento de 3,3% do PIB nacional. A melhora é refletida no mercado de trabalho, que teve recorde histórico de 3,4 milhões de trabalhadores, formais e informais, durante o mesmo período. Nos últimos três anos, quase meio milhão de cariocas ingressaram no mercado de trabalho. O Rio também registrou a menor taxa de desemprego desde o quarto trimestre de 2016, com redução para 8,5%. E, desde 2021, caiu 7,1 pontos percentuais.

Deputado Dionísio Lins quer que apps retirem endereços de áreas de risco - Divulgação/Alerj

A Comissão de Transportes da Alerj entra com representação no MP para retirar endereços de áreas de risco das plataformas, mapas e aplicativos de trânsito. O presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa, deputado Dionísio Lins (Progressistas), quer que essas plataformas que utilizam GPS, mapas e aplicativos de trânsito atualizem trimestralmente ou retirem dos mapas os endereços de possíveis áreas consideradas de risco.

Programa sobre saúde mental

Pais ou responsáveis por pessoas diagnosticadas com deficiência mental, intelectual ou física podem ganhar programa de apoio à saúde mental. É o que diz projeto de lei dos deputados estaduais Élika Takimoto e Vítor Júnior, que terá segunda votação hoje (24) na Assembleia Legislativa.

Rio luta para sediar novo órgão sobre o clima

Com as queimadas e seca histórica no Brasil, a criação da Autoridade Climática voltou à pauta do governo. Para o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PSB), a instalação deveria ser no Rio, por ser uma cidade com universidades de ponta e forte vocação para inovação. A Autoridade Climática terá missão de coordenar a implementação da Política Nacional sobre Mudança do Clima.

Grupo Bisutti inaugura espaço exclusivo no Club Med, no Rio de Janeiro. Abertura do Chez Bisutti Rio das Pedras está prevista para outubro.



Com o tema "Poder Judiciário, Imprensa e Democracia", a 7ª reunião do Fórum Permanente de Diálogos do Judiciário com a Imprensa, realizada pela Emerj, traz como debatedores os jornalistas Geraldo Mainenti e Jorge Antônio Barros e o advogado Armando de Souza. Na quinta-feira (26), às 10h.



Estudantes da rede CEL Intercultural School coletaram quase 81 quilos de detritos da areia da Praia de Ipanema, sábado passado, durante mais uma edição do evento CEL na Praia.