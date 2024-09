Prefeito Waguinho (foto) e Márcio Canella, um de seus principais adversários, trocam acusações. - Divulgação / Rafael Barreto

Publicado 27/09/2024 05:00 | Atualizado 27/09/2024 10:49

A eleição em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, é uma das mais agressivas do estado. Esta semana, o atual prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, que apoia o candidato Matheus do Waguinho (Republicanos), voltou a fazer postagens em suas redes sociais acusando o adversário político, o deputado Márcio Canella (União), de ser ligado a milicianos e andar armado em campanha de rua. Canella se defendeu dizendo ter registro da arma e devolveu dizendo-se "ameaçado de morte". Aliados de Canella acusam Waguinho, entre outras coisas, de praticar crime de fraude em licitação na contratação de serviços para combate à dengue. E de agir fora das regras republicanas no seu relacionamento com a Câmara de Vereadores.

Eleição chegando e tem gente mudando de barco

Candidato Marcelo Queiroz não tem recebido muito apoio. - Divulgação

Candidato Marcelo Queiroz não tem recebido muito apoio.Divulgação

Três vereadores do PP decidiram não apoiar Marcelo Queiroz na disputa pela prefeitura do Rio: Vera Lins, Jorge Felippe e Felipe Michel. Queiroz tem contado apenas com a vice, Teresa Bergher, e seu candidato a vereador, Otávio Bergher. No PSDB, Teresa denuncia infidelidade. "Voltei ao meu partido de coração, com a missão de tirar o PSDB do ostracismo aqui no Rio. Mas está difícil, porque há candidatos que pularam para o barco de Eduardo Paes, mas, em vez de serem punidos, foram beneficiados com a verba do fundo partidário", lamenta.

Da agricultura familiar a pessoas em vulnerabilidade

O estado do Rio poderá ter um programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar e de pescadores artesanais. Esse é o objetivo de projeto de lei da deputada Renata Souza, aprovado na Alerj e que segue para sanção ou veto do governador Cláudio Castro. Segundo a proposta, o Governo adquire alimentos dos pequenos produtores para doar a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Candidato atacado por racistas

A Organização das Nações Unidas e o Ministério da Igualdade Racial foram notificados sobre os ataques religiosos sofridos por Pai Dário, babalorixá e candidato a vereador pelo PSOL no Rio. Ele foi alvo de ataques virtuais no Instagram e teve o carro de campanha pichado com frases racistas e intolerantes. A denúncia também foi encaminhada às autoridades competentes, que avaliam possíveis ações para coibir esses atos.

PICADINHO

Multiplan, empresa do setor imobiliário e de shopping centers, se une ao Pacto Contra a Fome na campanha nacional de redução do desperdício de alimentos, intitulada "Comida Boa É Na Boca e Não na Boca do Lixo".



Cia de Ballet Dalal Achcar e Associação de Ballet do Rio de Janeiro se juntam novamente dos dias 1 a 3 de outubro, no Teatro Adolpho Bloch, para promover 2ª edição do "Encontro da Dança - cias e coreógrafos", evento que reúne as mais importantes companhias de dança da cidade.



Mostra de Dança BPM – Batida por Minuto – será apresentada amanhã (28) no Teatro Firjan Sesi Caxias, na Rua Artur Neiva, 100, em Duque de Caxias. Grátis.