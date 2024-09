Fred Pacheco (PMN) é o presidente da CPI dos Planos de Saúde da Alerj. - Thiago Lontra / divulgação

Fred Pacheco (PMN) é o presidente da CPI dos Planos de Saúde da Alerj.Thiago Lontra / divulgação

Publicado 26/09/2024 05:00

A Procuradoria-Geral da Alerj entrou com um Agravo Regimental contra a decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio, que suspendeu, por ora, o trabalho da CPI dos Planos de Saúde. Desta forma, uma reunião que estava marcada para hoje (26) entre os deputados que integram a Comissão com o vice-presidente da SulAmérica Seguradora, Paulo Meneses, foi cancelada. O encontro estava agendado para viabilizar, de forma efetiva, a resolução de questões como o fim das rescisões unilaterais, em massa e ilegais, de contrato envolvendo pessoas com deficiência; o fim dos descumprimentos contratuais perante tais beneficiários e a interrupção de tratamentos de saúde envolvendo esse mesmo público. "Nós que investigamos quem descumpre ordem judiciais estamos impedidos hoje de trabalhar justamente em razão de uma ordem judicial do TJRJ. Mas nós a cumprimos, diferentemente de muitas operadoras de planos de saúde. Seguimos trabalhando pra reverter essa situação e realizar ações como a que estava agendada com a SulAmérica", explicou o presidente da CPI, Fred Pacheco.

Arraial do Cabo ganhará espaço de pesca artesanal

A iniciativa é financiada pelo projeto de Educação Ambiental da FUNBIO. - Sabrina Sá (RC24h)

A iniciativa é financiada pelo projeto de Educação Ambiental da FUNBIO.Sabrina Sá (RC24h)

Para fortalecer a pesca artesanal, será inaugurado, no final de outubro, na Associação de Pescadores de Arraial do Cabo (APAC), um quiosque para armazenar, preparar e comercializar lula. A iniciativa é do Projeto Lula do Cabo: do Mar ao Prato, do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO). O local movimentará até 150 toneladas de pescado por mês. A cidade, conhecida como Caribe Brasileiro, tem tradição pesqueira.

Denúncia: violência doméstica

Mulheres que sofrem violência doméstica podem se cadastrar em sistema digital desenvolvido pela Secretaria de Estado da Mulher e o Proderj. A plataforma CAV - Cadastro de Adesão Voluntária, primeira do país, permitirá que essas mulheres tenham direito a vagas de trabalho.

Mais inteligência e menos improviso

O secretário de Segurança Pública do Governo do Estado, Victor Santos, optou por prestigiar a área de inteligência, reivindicação antiga das Ongs de Direitos Humanos. As 38 viaturas entregues pelo governador Cláudio Castro esta semana foram de rotina, mas os 24 drones para a Polícia Militar atendem mais a investigação planejada.

PICADINHO

Comissão Parlamentar de Inquérito das Embarcações da Assembleia Legislativa do Rio elegeu a deputada Tia Ju (Rep) ao cargo de presidente do colegiado.



Secretária de Saúde de Niterói, Anamaria Schneider, participa, amanhã (27), do seminário "A atenção cardiovascular em Niterói e o cuidado em rede", celebrando parceria entre o HUAP/UFF e a Secretaria Municipal de Saúde para o Dia Mundial do Coração.



Teatro Adolpho Bloch recebe, de amanhã (27) até 20 de outubro, "A Última Sessão de Freud", com Odilon Wagner interpretando o pai da psicanalise. Temporada será de sexta a domingo.