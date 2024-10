Publicado 02/10/2024 05:00

Se tem uma coisa que Sérgio Cabral aprendeu na prisão é cultivar o hábito da paciência. Bem valioso agora que ele retoma seu papel de articulador nas sombras. Aos poucos ele vai se inserindo no universo político-partidário, ambiente que ele nunca deixou de lado. Atualmente consultor, mantém sua agenda atualizada, e conta com o filho Marco Antônio Cabral como aliado na aproximação com o baixo clero do interior do estado. O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, também é aliado e beneficiário da força de Cabral. O ex-governador vai à academia no Jardim Botânico, sugere aos seguidores séries a serem vistas nas redesstreaming por assinatura, mas o que quer mesmo é resolver sua vida jurídica e se candidatar a deputado federal em 2026. No sapatinho.

Supremo valida atuação da Lei Seca

Lei Seca, criada em 2008, pune motoristas alcoolizados. - Divulgação/Arquivo

Lei Seca, criada em 2008, pune motoristas alcoolizados.Divulgação/Arquivo

O STF publicou como trânsito em julgado o processo contra a Lei Seca, encerrando questionamentos sobre autuação de condutores sob efeitos de álcool e drogas, incluindo os que recusam o teste do bafômetro. Não há mais recurso para quem é flagrado nessas condições. O deputado federal Hugo Leal, autor da Lei, considera um marco definitivo, apaziguando a questão sobre a utilização de testes para medir a alcoolemia dos motoristas.

Venda de drones poderá cadastrar comprador

O deputado Dionísio Lins, presidente da Comissão de Transportes da Alerj, apresentou projeto de lei determinando que lojas que vendem drones sejam obrigadas a cadastrar o comprador. As informações devem conter nome, telefone, endereço, CPF, identidade e a justificativa para uso do equipamento.

Cursos gratuitos para todas as idades

A Casa de Inovação, em Queimados, oferece cursos gratuitos de robótica, programação de games, criação de aplicativos e digital influencer. O projeto foi criado por emenda do deputado federal Jorge Braz, que recebeu certificado da Prefeitura pela contribuição de R$ 1,150 mi.

PICADINHO

A Fundação Laço Rosa ilumina o Cristo Redentor hoje, às 19h30. O foco do Outubro Rosa deste ano é a saúde mental de pacientes com câncer de mama.



A ASSERJ promove hoje o Seminário Super Negócios, na Cidade das Artes, na Barra. Representantes do varejo trocarão informações sobre cases de indústrias alimentícias e insights do setor.



Dentro do projeto "Dando Asas à Imaginação", 35 crianças da Rocinha, entre 6 e 11 anos, lançarão livros com temas socioambientais. A noite de autógrafos será na Biblioteca da comunidade amanhã, às 18h30.