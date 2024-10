Violência marca campanha política, principalmente na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/10/2024 05:00

A baixaria nos debates de São Paulo ofusca disputas sujas espalhadas pelo país. O carro de Romualdo José Wenderoscky, candidato a prefeito de Trajano de Moraes, foi atingido por 12 disparos no domingo (29) na Região Serrana do Rio, mas ele não se feriu. Na última sexta-feira (27), o vereador de Belford Roxo Daniel Lima teve o carro metralhado. Ele acusa o deputado Márcio Canella, candidato a prefeito. No dia 24 de setembro, o assassinato do candidato a vereador João Teixeira Filho, em Nova Iguaçu, foi outro episódio de violência na Baixada Fluminense. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, desde julho de 2016, mais de 70 políticos ou pessoas ligadas à política foram baleados só na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sendo a Baixada Fluminense o local com maior concentração. Em 2024, foram 13 atentados contra políticos na Região Metropolitana. Ao todo, 8 foram baleados: 6 morreram e 2 ficaram feridos.

Eduardo Paes tem Pablo Marçal no radar

Eduardo Paes é candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pela quarta vez. - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

O grande desafio do atual prefeito do Rio é não praticar nenhum deslize que possa favorecer o adversário direto dele, Alexandre Ramagem. Na sabatina da Tupi, no intervalo, sorridente, longe dos microfones, Paes comentou que o convívio dele com o ex-coach Pablo Marçal, se ele fosse eleito em São Paulo, seria "divertido". Marçal, por sua vez, diz querer derrota de Paes e insinua querer embarcar na campanha de Ramagem.

Candidatuta de Clébio Jacaré ameaçada

A candidatura de Clébio Jacaré (União), que disputa a prefeitura de Nova Iguaçu, será julgada hoje pelo TRE. Há um mês, o juiz Gustavo Menezes cassou o registro devido aos 17 processos criminais que o candidato responde - um deles na 1ª Vara Especializada em Crimes de Organização Criminosa. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, os crimes são gravíssimos e há denúncias de propaganda antecipada e irregular.

Rio pode ter programa religioso nas férias escolares

O Programa Escola Religiosa de Férias pode ser criado no Estado do Rio. O objetivo é incluir atividades religiosas anuais facultativas, em janeiro e julho, nas escolas públicas estaduais fluminenses. Também poderão ser oferecidas atividades culturais, esportivas, de saúde e sociais. É o que prevê o Projeto de Lei 215/23, da deputada Tia Ju (REP), aprovado pela Alerj. O texto segue para o governador Cláudio Castro.

