Publicado 29/09/2024 05:00

Diferentemente do que aconteceu na pré-campanha para eleição municipal, os candidatos não estão batendo na tecla de que não se deveria ter realizado shows como o da Madonna. Salvo poucas críticas, o que se percebe é que grandes espetáculos têm trazido retorno financeiro. A Olimpíada de 2016 gerou R$ 99 bilhões para a economia da cidade do Rio segundo estudo da FGV Conhecimento. O evento possibilitou ainda a criação de 465 mil empregos diretos e indiretos. Os números fechados pós-Madonna não foram completamente fechados, mas estima-se um giro demais de 300 milhões de reais. E o Rock in Rio gerou R$ 3 bilhões para a economia do Rio de Janeiro. “Espetáculos internacionais são caros, mas dão ótimo retorno em mídia espontânea e beneficiam a imagem da cidade”, disse o prefeito Eduardo Paes em evento com representantes de diversos setores do turismo.

Projetos culturais para internas do Degase

Meninas internas do Degase receberam doação de livros. - Divulgação

Degase promove projeto "Uma nova história", em parceria com editora Record, para as internas, com doação de livros, oficina de criação, roda de leitura, feira literária e concurso de poesia. Bibliotecária do órgão, Dayana Soares falou sobre importância da leitura para uma das internas. "Ela disse que todos os protagonistas cometiam erros e que ela tinha cometido um, por isso estava lá, mas isso não era o final da história dela".

Riotur divulga turismo de forma sustentável

A Riotur bolou uma iniciativa criativa para promover o turismo no Rio de Janeiro: dez bicicletas se revezam pelos grandes eventos da cidade, com dicas sobre atrações e serviços. Com a ação, a Riotur fornece informações turísticas de maneira sustentável e incentiva o uso de um transporte sustentável.

Orientação voltada para jovens profissionais

Maioria dos jovens tem dúvidas na hora de escolher que profissão seguir no futuro. Pensando nisso, surgiu a ideia de se criar o programa “Despertar Profissional” na rede pública de ensino do estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação. A autorização consta em projeto de lei do deputado Sérgio Fernandes, e tem objetivo de explicar aos alunos, através de palestras, a respeito das profissões disponíveis no mercado de trabalho.

PICADINHO

Rio Jazz Fest, nos dias 10 e 11 de outubro, leva shows gratuitos de grandes nomes da música brasileira para o Teatro Popular de Niterói, incluindo Claudio Zoli, Elba Ramalho, Pretinho da Serrinha e Mônica Salmaso.



Instituto ZENcancer, em parceria com INCA voluntário e Fundação do Câncer, promove, no dia 4, no Hotel JW Marriot, em Copacabana, evento beneficente Mulheres de Propósito, para arrecadar recursos para continuidade das atividades gratuitas da instituição.



Exposição "O Meu Lugar", com obras de artistas do subúrbio carioca, poderá ser visitada até 15 de dezembro, no SESC São Gonçalo, na Av. Pres. Kennedy, 755, Estrela do Norte.