Angra dos Reis é um colégio eleitoral estratégico localizado na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. A reta final da disputa pela prefeitura aponta Cláudio Ferreti (MDB) com 51% dos votos válidos e Renato Araújo (PL) com 32%. Os dados são da última pesquisa do Instituto Gerp e mostram o cenário excluído dos votos brancos e nulos. Ferreti conta com o apoio do atual prefeito Fernando Jordão (PL); Araújo, do clã Bolsonaro. Em Angra, teve de tudo: guerra judicial (pelo menos 40 ações), atentado contra Araújo, desmentido por parte da população e até agressão física contra Wal do Açaí (ex-funcionária de Jair Bolsonaro que apoia Ferreti). O Gerp ouviu 400 pessoas, no dia 11 de setembro, e registrou a pesquisa no TRE-RJ (RJ-08724/2024).

Ministério Público denuncia "humilhação"

Fabinho Sapo (PL) é acusado de misoginia por colegas de partido. - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

O Ministério Público Eleitoral denunciou o candidato a prefeito de Maricá Fabinho Sapo por humilhar a vice, Luana Defaveri, e a candidata a vereadora Ingrid Menendes. A denúncia foi encaminhada à 55ª Zona Eleitoral. Além de depoimentos, as provas foram vídeos, áudios e prints de WhatsApp. "O candidato tem revelado seu menosprezo às mulheres do partido, as desqualificando como participantes da política", consta em trecho da denúncia.

Atendimento veterinário gratuito para pets na Rocinha

O programa Bicho Rio levará um contêiner de atendimento veterinário gratuito a Rocinha. O espaço terá consultas e exames clínicos, castração, além de diagnóstico por imagem com exames como ultrassonografia e radiografia. A comunidade possui o projeto "Dogs Rocinha", que resgata animais.

Aperta fiscalização contra inimigos da natureza

A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) realizou operação contra desmatamento e extração mineral ilegal no município de Seropédica. A operação flagrou crimes ambientais cometidos por líder religioso da cidade. O terreno fiscalizado faz parte de um loteamento.

PICADINHO

Vitor Almeida, professor de mestrado em Direito Civil Contemporâneo da PUC-Rio, palestra, hoje, no 12º Congresso de Geriatria e Gerontologia do Estado do Rio de Janeiro – GeriatRio 2024.

Projeto Cãorrijo e Botafogo Praia Shopping realizam dia 5, das 14h às 18h, feira de adoção de pets. Praia de Botafogo, 400.



Segue, até o dia 6, o 7º Gamboa de Portos Abertos, mais de 30 espaços de arte e cultura na região portuária. Programação no site do evento.