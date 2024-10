Publicado 05/10/2024 05:00

A cidade do Rio de Janeiro é referência nacional de estilo. Em 2022, o município arrecadou R$ 314,8 milhões em ICMS com indústria e comércio, e gerou mais de 90 mil empregos (46 mil em regime CLT e outros 44 mil de microempreendedores individuais - MEI). De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT), o faturamento nacional da cadeia têxtil e de confecção foi de R$193,2 bilhões no mesmo período, comparado a R$190 bilhões em 2021. As exportações, sem incluir fibra de algodão, somaram US$956 milhões em 2023, frente a US$1,1 bilhão em 2022. Já as importações, também sem a fibra de algodão, foram de US$5,8 bilhões em 2023, contra US$5,9 bilhões em 2022, resultando em um saldo comercial negativo de US$5,6 bilhões em 2023.

Caixa 2 lidera crimes eleitorais

Polícia Federal investiga uso de caixa 2 em campanhas eleitorais. - Reprodução

Desde o início da campanha eleitoral deste ano, a Polícia Federal abriu 660 inquéritos para investigar crimes eleitorais. Na média, foram abertos 14 inquéritos por dia. As denúncias mais comuns se referem a caixa dois. Previsto na Lei 7.492/86, o crime consiste em mentir ou omitir informações para ocultar a origem, o destino ou a prestação de contas dos partidos políticos ou das campanhas eleitorais. Foram verificados 155 casos.

Novembro azul dos pets no calendário do Rio

A Câmara Municipal aprovou o projeto de lei do vereador Dr. Marcos Paulo, presidente da Comissão de Saúde Animal, que prevê a criação da campanha Novembro Azul Animal para chamar a atenção dos tutores sobre a importância dos exames de prevenção de câncer de próstata em cães e gatos, especialmente nos animais idosos, e a castração para a prevenção da doença. "São questões sanitárias importantes da saúde animal”, afirma.

Bets causam prejuízo de bilhões ao comércio

A Fecomércio RJ está preocupada com o crescimento dos jogos on-line e o prejuízo causado ao comércio. O impacto é de R$ 2 bilhões anuais somente na Região Metropolitana, equivalente a dois Natais e meio. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade no STF para contestar a Lei das Bets e solicitar a suspensão da eficácia até o julgamento do mérito.

PICADINHO

A Alerj homenageou, na quinta-feira, Cid Moreira e Saturnino Braga com um minuto de silêncio e discursos sobre a trajetória de ambos.



O humorista André Lucas, filho de Chico Anysio, homenageia o pai na peça Show da Escolinha. Hoje, às 21h, no Hotel Recreio Shopping.



Colégio Marista São José, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, promove aulões gratuitos de revisão para o Enem abertos ao público, hoje e 19 de outubro.