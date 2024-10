Publicado 11/10/2024 05:00

Candidato pela primeira vez, Rick Azevedo (PSOL) foi o décimo segundo vereador mais votado no município do Rio com 29.364 votos. Enquanto o candidato a prefeito Tarcísio Motta gastava seus 30 segundos de TV para afirmar que o Rio precisa de um prefeito de esquerda, o influenciador, que tem circulação entre os comerciários, investiu nas redes sociais, onde tem mais de 218 mil seguidores, repetindo o bordão da esquerda europeia: 'Há vida além do trabalho'. Entre outras propostas, defende a redução da jornada de trabalho, como o fim da escala de seis dias consecutivos para um de descanso para quem é celetista. A proposta também sensibiliza os informais. A grande novidade da eleição, que contou com poucos recursos do partido, tem propostas objetivas à causa trabalhista.

Amiga de famosos e influencer conquistam vagas nas eleições

Talita Galhardo recebeu apoio de vários famosos para ser vereadora - Reprodução / redes sociais

Duas surpresas das eleições chamam atenção. Talita Galhardo, ex-subprefeita de Jacarepaguá, no Rio, conquistou mais de 20 mil votos para a Câmara Municipal com o apoio de famosos, como Zico e Ronaldo Fenômeno. Já a influencer Sarah Poncio ocupará vaga na Alerj por ser suplente de Tande Vieira, eleito prefeito de Resende. Ela ficou conhecida quando, grávida, o então marido Jonathan Couto teve uma filha com Letícia Almeida, sua ex-cunhada.

Bets proibidas a beneficiários do Bolsa Família

Projeto do deputado Julio Lopes prevê proibição de beneficiários de programas sociais em jogos on-line por agravar a situação financeira de pessoas de baixa renda e o endividamento dessas famílias. A proposta é obrigar o cadastramento do CPF na inscrição. As plataformas que descumprirem a norma ficarão sujeitas a multa sobre o faturamento, suspensão de funcionamento por 30 dias e definitiva em caso de reincidência.

Questões anuladas de concursos viram pontos para candidatos

As bancas organizadoras de concursos públicos estão obrigadas a atribuírem a todos os candidatos a pontuação de questões anuladas por decisões judiciais. A determinação é da Lei 10.516/24. Com a nova pontuação, a banca deverá fazer a reclassificação dos candidatos. Quem for nomeado para cargo público, e, em virtude de reclassificação ficar fora das vagas previstas no edital, será mantido na função.

PICADINHO

Em homenagem ao Dia das Crianças, o Rio Jazz Fest terá entrada gratuita para crianças e jovens até 14 anos. Dias 12 e 13, na Marina da Glória.



O Museu do Pontal comemora três anos de sede nova, na Barra, e o Dia das Crianças com Festival de Circo. Dias 12 e 13, das 10h às 18h. Grátis.



A edição de 2024 do Hack Conference, evento para discutir o mercado de inovação digital do Brasil, acontece na Cidade das Artes. Dia 24, a partir das 12h.