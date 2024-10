Famílias tradicionais na política tiveram bom desempenho nas eleições municipais do estado - Foto Divulgação

Famílias tradicionais na política tiveram bom desempenho nas eleições municipais do estadoFoto Divulgação

Publicado 08/10/2024 05:00

A multiplicação de famílias e grupos políticos organizados em torno das prefeituras criaram um fenômeno semelhante ao construído historicamente na região Nordeste. Os eleitores não perceberam que os partidos perderam relevância e agora optaram por núcleos de poder privado. É real a força dos Reis, em Caxias; os Garotinho, em Campos; os David, em Nilópolis; os Cozzolino, em Magé; e os Bolsonaro, no estado. Em menor escala, os Picciani e os Maia também estão presentes na administração pública. Tanto a vitória expressiva de Eduardo Paes, no Rio, que o credencia como nome forte para disputa para o Governo do Estado, as urnas chancelaram o poder estabelecido em Caxias, Campos, Nilópolis e outros lugares, onde os prefeitos e seus grupos políticos puderam se beneficiar do posto por terem mais visibilidade do que seus adversários. No Rio, a força da máquina fez diferença.

O capitão virou general na Baixada

Ex-presidente Jair Bolsonaro votou na Vila Militar, no Rio de Janeiro - Pedro Teixeira

Ex-presidente Jair Bolsonaro votou na Vila Militar, no Rio de JaneiroPedro Teixeira

O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu fortalecido com o desempenho em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio, de Márcio Canellas (União); em Duque de Caxias, com a vitória de Netinho Reis (MDB); em Mesquita, com Marotto (PL); Nilópolis, Abraãozinho (PL); e em São Gonçalo, com a reeleição do Capitão Nelson (PL). Sem contar o show de votos de Carlos Bolsonaro com 130.480 contabilizados na capital para a Câmara de Vereadores do Rio.

A presença do PT na Câmara de Vereadores

Tainá de Paula foi a vereadora mais votada do PT no Rio, com 49.986 votos. O partido também elegeu o novato Leonel de Esquerda, que prometeu ser o “inferno” de Carlos Bolsonaro na Câmara. Tainá é um sucesso. Dos 51 ocupantes das cadeiras da Câmara Municipal a partir de 2025, apenas 12 são para mulheres, o que representa 23,5% dos parlamentares. Apesar de baixo, o número superou o de 2020, em que 10 foram eleitas.

Ataques de Amorim contra Paes não surtem efeito

O candidato a prefeito do Rio Rodrigo Amorim, do União Brasil, obteve 34.117 votos, perfazendo 1,11% do total apurado. O deputado Pedro Paulo, que foi muito atacado por Amorim e acompanhou de perto o debate no primeiro turno, antevia o fracasso eleitoral. As indiretas pessoais contra Eduardo Paes chegaram até a arrancar de “Pepê” um comentário jocoso: "Esse rapaz tem problemas com a sexualidade dele!".

PICADINHO

O programa Justiça Itinerante – Levando Cidadania, do TJ-RJ, ganha hoje posto em São Fidélis, no Norte Fluminense.



O desembargador Claudio Mello Tavares e o juiz Fábio Ribeiro Porto lançam o livro “Impeachment de Governador de Estado: A Formação do Tribunal Misto”. Dia 15, às 17h, no Tribunal de Justiça.



A Segmedic oferecerá mamografias gratuitas para mulheres a partir dos 35 anos nos dias 9, 11, 14, 16 e 18 de outubro, das 9h às 13h, em São João de Meriti e Campo Grande.