Nos próximos dias publicaremos aqui na coluna uma série de informações sobre o que estamos chamando de "crias das redes sociais". Candidatos que tiveram sua trajetória no primeiro turno da eleição municipal impulsionada por forte presença na internet, principalmente nas redes sociais. É o caso do radialista Leonel Querino da Silva Neto, 35 anos, que elegeu-se pelo PT à Câmara Municipal do Rio com 13.325 votos. Leonel de Esquerda, como se autointitulou, é mais um fenômeno que passou ao largo das mídias convencionais. Tornou-se conhecido ao frequentar eventos da direita em que perguntava a bolsonaristas sobre assuntos da política e, com bom humor, deixava os interlocutores desconcertados. Na disputa eleitoral, chegou a sofrer agressões de um grupo ligado ao deputado estadual Rodrigo Amorim. Leonel promete investigar Carlos Bolsonaro e o clã do ex-presidente sobre rachadinhas. Terá que ser rápido, porque o vereador reeleito concorrerá à Câmara Federal em 2026.

Juízes do Rio vão atuar em processos do RS

Magistrados do Rio participarão de mutirão para agilizar processos do RS - INSS/Divulgação

Magistrados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) - 61 juízes e 13 desembargadores - serão os primeiros do país a atuar em processos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) para auxiliar o Poder Judiciário gaúcho após as enchentes que atingiram o estado em maio deste ano. A iniciativa é da Associação dos Magistrados do Rio de Janeiro (Amaerj) em parceria com o Núcleo de Cooperação Judiciária do TJ-RJ. O acordo cumpre resolução do Conselho Nacional de Justiça.

Governo cria canal para atender pessoas com deficiência

O Governo do Estado do Rio poderá criar um canal para denúncias, reclamações, sugestões e informações a pessoas com deficiência física com o objetivo de aumentar a acessibilidade. A autorização consta na Lei 10.514/24, dos deputados Fred Pacheco e Índia Armelau, aprovada pela Alerj e sancionada pelo governador.

Lei facilita a vida de doentes renais

Lei da deputada Lucinha estabelece que a distância entre as clínicas de hemodiálise e as casas dos pacientes deve ser a menor possível. "Evita deslocamentos longos e cansativos, aumento dos custos com passagens e desgaste emocional, além da deterioração da saúde e qualidade de vida", alega.

PICADINHO

A Cidade das Artes tem programação especial para o Dia das Crianças com teatro, exposição, show, contação de história, parquinho e a maquete de Lego, com 25 pontos turísticos do Rio de Janeiro.



A Casa da Favela, da Agência de Notícias das Favelas (ANF), está na Flip, em Paraty, até 13 de outubro. O local reunirá literatura, cultura, arte e pesquisa das periferias do país.



Durante outubro, o Hospital Icaraí e o Hospital & Clínica São Gonçalo ficarão com as fachadas iluminadas de rosa para chamar atenção para a campanha Outubro Rosa, de prevenção e alerta ao câncer de mama.