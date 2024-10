Publicado 09/10/2024 05:00

Durante a campanha eleitoral, muita gente estranhou a "pegada" do candidato à prefeitura Marcelo Queiroz (PP) em posar ao lado da sua cadela Rufina. O estilo comportado, supervisor do grupo de escoteiros mirins da colônia de férias, garoto de calças curtas, fez dele o "fofinho" da disputa. Há anos dá certo defender os animais domésticos se ele fosse candidato a um cargo legislativo. Já para o Poder Executivo não há comprovação de eficácia. Não deu certo. É inegável que Queiroz tornou-se mais conhecido e é nome forte se pretender disputar novamente um lugar na Câmara Federal, onde já está. Quem tirou proveito da onda pet foi Luiz Carlos Ramos, que vai ocupar uma das 16 cadeiras do PSD na Câmara Municipal do Rio.

Solidariedade elege cinco prefeitas no Rio

Claudiane Pietrani teve 3.474 votos (51,22%) para São Sebastião do AltoDivulgação

Das seis candidatas a prefeita pelo Solidariedade no Rio, cinco foram eleitas: Claudiane Pietrani (São Sebastião do Alto), Katia Miki (Barra do Piraí), Manuela Teixeira (Cantagalo), Michelle Bianchini (Macuco) e Professora Yara Cinthia (São Francisco de Itabapoana). Duas serão vice: Aline do Aureo (Duque de Caxias) e Marcella Raposo (Sapucaia). "O resultado mostrou que o partido valoriza suas candidatas", afirmou Noeli Becker, secretária estadual da Mulher da legenda.

Quando a perda de alguém resulta em votos

Um segmento de eleitores tornam-se mais sensíveis na cabine de votação quando estão diante de candidatos que sofreram perdas profundas. O voto é como se fosse uma forma de afeto. Leniel Borel (PP), eleito com 34.359 votos, conquistou o cargo público após a dor da perda do filho Henry. A ex-vereadora Regina Gordilho, que morreu este ano, também foi eleita após a morte de um filho por um policial militar.

Multa para vacina falsa de covid

A lei proposta pelo deputado Dr. Pedro Ricardo (PP) determina que a pessoa física ou jurídica que fabricar, ofertar, vender ou distribuir, ainda que gratuitamente, a vacina falsificada contra o vírus da Covid-19 poderá ser multada. Para pessoa física, o valor pode variar de R$ 4.537,30 até R$ 45.373,00. Pessoa jurídica pode pagar até R$ 90 mil. A multa varia de acordo com a gravidade e reincidência da infração.

PICADINHO

Cônsul-Geral do Japão no Rio de Janeiro, Takashi Manabe fará palestra sobre sua carreira, cenário internacional, diplomacia japonesa e as relações entre o Japão e o Brasil. Hoje, às 14h. Instituto de Letras – UERJ.



Documentário “Contando e Recontando”, dirigido por crianças e adolescentes do Projeto Super Hacka Kids, da Instituição Cinema Nosso, será exibido no Festival do Rio. Hoje, às 9h, no Cine Odeon, no Centro.



A mostra Léa Garcia - 90 anos, no CCBB-RJ, exibirá, a partir de hoje, 16 filmes estrelados pela atriz. Até 4 de novembro.