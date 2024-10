O presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, já manifestou desejo de ser conselheiro do TCE-RJ - Cléber Mendes

Publicado 15/10/2024 05:00

O bate-boca entre o prefeito Eduardo Paes e o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, já é a prévia da disputa eleitoral que se dará pelo cargo de governador daqui a dois anos. Na campanha municipal, Paes não pretendia "bater" em Claudio Castro, mas seu adversário Alexandre Ramagem trouxe o tema Segurança, e foi inevitável. Bacellar diz que apoia o governador, mas condiciona. E deixa a sua base bater pesado, pedir cabeça de secretário. E o faz não por ideologia, mas por espaço na máquina pública. Para melhorar a relação com Castro, Paes virou a artilharia dele contra Rodrigo Bacellar. Diferente do antecessor, André Ceciliano, o estilo do atual presidente da Alerj é mais duro, o que leva alguns a se sentirem ameaçados, dizem aliados. Nem sempre o medo é uma boa ferramenta para liderar parlamentares. Bacellar encontra dificuldades na sua reeleição para a presidência, e a vaga que ele almeja para o TCE começa a ficar mais distante.

Santíssimo, no Rio, ganha mural com cores vibrantes

O painel foi pintado após passar por obras da Fundação Rio-Águas - Divulgação/Fundação Rio-Águas

O painel foi pintado após passar por obras da Fundação Rio-Águas

A Rua Doutor Dormund Martins, na Zona Norte, acaba de ganhar um mural de grafite de 480 metros, perto da estação de trem e da nova área de lazer da região. O painel é do baiano Leandro da Conceição Santana, que se inspirou no subúrbio carioca e na primavera. O muralista mora há mais de 20 anos na cidade, tem obras em outros estados e bairros do Rio, e traz na bagagem ter trabalhado por dois anos com o renomado Eduardo Kobra.

Crime ambiental: matança de capivaras em Jacarepaguá

Capivaras estão sendo abatidas a tiros em áreas próximas às lagoas de Jacarepaguá. As carnes dos animais são vendidas em feiras livres na região. O biólogo Mário Moscatelli alerta que a violência contra os animais é crime ambiental e que a situação se agrava porque a carne não pode ser consumida por estar contaminada por cianotoxinas produzidas por cianobactérias por conta da degradação histórica do sistema lagunar”.

Novo entra para frente da extrema direita

De olho na sucessão presidencial de 2026, o Partido Novo, em Niterói, anunciou seu apoio à candidatura de Carlos Jordy (PL) no segundo turno em Niterói. Com esta decisão fortalece o avanço da extrema direita no país. O Novo, que nasceu para defender a liberdade econômica, tem perfilado ao lado dos conservadores mais radicais. Emocionado, Jordy agradeceu o apoio: “Contem comigo!”.

PICADINHO

Mariana Claudino e Luiz André Alzer lançam a edição comemorativa do “Almanaque anos 80” na Cobal do Humaitá. O prefácio é do cantor Leo Jaime. Hoje, às 19h.



Hoje, às 19h30, o Midrash Centro Cultural realiza conversa on-line sobre o livro "As Pequenas Chances", de Natalia Timerman, com Paula Gicovate.



O 2º Ciclo do Encontro Fluminense vai reunir empresários e colaboradores do turismo. O bicampeão olímpico Giovane Gávio é um dos palestrantes. Amanhã, às 8h30, em Búzios.