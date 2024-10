Publicado 14/10/2024 05:00

Tainá de Paula foi reeleita vereadora do Rio de Janeiro com 49.986 votos, sendo a mulher e parlamentar da esquerda mais votada da cidade. Arquiteta, urbanista e ativista das lutas urbanas, foi criada em uma favela da Praça Seca, na Zona Oeste. Especialista em Patrimônio Cultural pela Fundação Oswaldo Cruz e mestra em Urbanismo pela Universidade Federal (UFRJ), ocupou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima do Rio de Janeiro em 2023 e 2024. Causas sociais e ambientais são o foco do seu mandato.

SIDNEY: Antes das eleições, a senhora foi secretária municipal de Meio Ambiente e Clima. Como vereadora reeleita, quais os seus projetos na área?

TAINÁ DE PAULA: Criei o primeiro Protocolo Municipal de Enfrentamento ao Calor Extremo da América Latina. A Fábrica Verde, que trata resíduos de difícil descarte: coco verde, material eletrônico, resíduo têxtil e óleo de cozinha usado, foi de minha autoria. Criei, também, o Programa Jovens Negociadores pelo Clima, que teve como objetivo capacitar os jovens para discutirem a Agenda Climática a partir de suas próprias realidades, o Selo Folia Verde, que incentiva escolas de samba, blocos de carnaval e outras atividades carnavalescas a adotarem práticas mais sustentáveis. Sou responsável pela criação do Programa Cada Favela Uma Floresta, que potencializa o reflorestamento nas áreas de favelas e requalifica espaços urbanos. Criei as Cozinhas Sustentáveis, que promovem segurança alimentar e nutricional associada à gestão adequada de resíduos e à redução do desperdício. Algumas das minhas propostas para o próximo mandato com relação à pauta do Meio Ambiente e Clima são desenvolver o Fundo Municipal de Perdas e Danos, para garantir recursos para a reestruturação da vida das pessoas mais afetadas pelas tragédias climáticas. Quero fomentar o Código de Obras Sustentáveis, com soluções baseadas na natureza e criar a Autoridade Climática Carioca.

A senhora apresentou emenda ao Plano Diretor com um capítulo dedicado às favelas. Quais são as propostas para as comunidades?

As propostas dedicadas às favelas são várias. Dentre elas, inserir engenheiros e arquitetos nas favelas da cidade, que orientem como construir, a fim de prevenir enchentes e desabamentos; lutar pelo Minha Casa, Minha Vida de baixa renda; lutar pelos Planos Inclinados nas favelas em áreas de encosta; ampliar a malha cicloviária, principalmente nas Zonas Norte e Oeste, integrando com as estações de trem e metrô; e retomar as linhas de ônibus perdidas nos últimos anos, criando, também, a política de ônibus circulares na cidade, para que os moradores de comunidades tenham acesso fácil a transporte de qualidade para toda a cidade, pela possibilidade de ocupar e frequentar todos os espaços.

Priorizar a juventude é uma de suas metas. Do que tratam os projetos Jovens Negociadores pelo Clima e o Centro de Educação Integrada para a Juventude?

O Programa Jovens Negociadores pelo Clima tem como objetivo capacitar os jovens de favelas e periferias cariocas para discutirem a Agenda Climática a partir de suas próprias realidades. O Centro de Educação Integrada para a Juventude consiste em um espaço seguro nos bairros e nas comunidades que possa trazer para perto dos jovens a possibilidade de impulsionar suas potências para além do currículo escolar, o que também diminuiria a evasão escolar e facilitaria o acesso à informação, ao conhecimento e à cultura.

Recentemente, a senhora ajudou a aprovar a lei que desburocratiza a prestação de contas de projetos culturais financiados com recursos públicos municipais. O que mudou na prática?

Esta lei cria procedimentos para garantir que os projetos culturais financiados com recursos públicos sejam transparentes e eficientes. Ela estabelece critérios para a prestação de contas, realiza sorteios periódicos para avaliar uma amostra dos projetos e exige a análise de todos os que recebem mais de R$ 300 mil. Em caso de suspeita de irregularidade, qualquer projeto pode ser revisado. Além disso, documentos fiscais devem ser guardados por cinco anos, e as informações sobre o uso dos recursos públicos serão disponibilizadas on-line para acesso público.

Como será o Programa de Saúde Integral para a População Negra?

O Programa Municipal de Saúde Integral para a População Negra já é uma realidade e seu objetivo é, além de identificar as necessidades de saúde da população negra e promover ações que garantam a equidade em saúde, desenvolver, de forma integral, ações de promoção, prevenção, assistência e recuperação da saúde da população negra.

Do que trata o projeto Corredores Verdes?

Os Corredores Verdes são espaços que servem como protetores da biodiversidade local e que auxiliam na redução da poluição atmosférica e sonora. O projeto prevê ainda implantação de canteiro central e arborização ao longo das calçadas nas avenidas. Eles são áreas de vegetação planejadas dentro de ambientes urbanos, projetados para conectar espaços verdes maiores, como parques, reservas naturais ou áreas de conservação.

Um assessor da senhora foi preso por dirigir bêbado, e a PM apreendeu R$ 40 mil no carro dele. Qual a sua posição sobre isto?

Sou contra qualquer tipo de conduta irregular dentro e fora do meu mandato. Optamos pela exoneração imediata do colaborador em questão. Não sei a origem ou a finalidade do dinheiro encontrado com ele. O carro não era ligado à minha campanha. Estamos aguardando as investigações e espero que essa situação seja apurada o mais breve possível.