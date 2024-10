Publicado 17/10/2024 05:00

Apesar dos esforços de defensores dos animais, répteis são roubados na mata e continuam acontecendo ataques a balas a aves silvestres e mamíferos, principalmente capivaras. Este comportamento diz muito do quanto a cultura da caça está introjetada na cabeça de parte da população. Criminosos ambientais se multiplicam no estado do Rio de Janeiro ao invés de diminuírem. "Há um mercado consumidor que faz uso desse tipo de carne. Carne que eu destaco que é contaminada independente do tipo de tratamento que se dê a ela. Quem come está se contaminando com toxinas acumulativas que podem, entre outras coisas, gerar câncer de fígado aos consumidores. Agora para essa situação recorrente ter continuidade existe um elemento essencial que é a impunidade. A partir do momento que as autoridades apertarem o cerco por meio de investigações e punições, essa 'festa' acaba", diz o biólogo Mário Moscatelli.

Marotto de olho nas chuvas de Mesquita

Alex Marotto, Bernardo Rossi, deputado Renato Miranda e Jorge Miranda - Divulgação

Alex Marotto (PL), que assumirá, em 2025, a prefeitura de Mesquita, na Região Metropolitana do Rio, já está se precavendo. Ele aproveitou a visita do secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, esta semana, para pedir o desassoreamento da reserva florestal. O motivo não é à toa: sempre que chove forte, a cidade fica alagada. Marotto foi eleito com apoio do prefeito, Jorge Miranda, e recebeu 75,49% dos votos.

Deputado Glauber Braga diz ser vítima de perseguição política

O deputado Glauber Braga (PSOL/RJ) protocolou defesa no processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Acusado de ofensa ao decoro, ele alega que reagiu após ser ofendido, assim como sua mãe, então com Alzheimer, que veio a falecer. Braga afirma sofrer perseguição pessoal do presidente da Câmara, Arthur Lira, a quem acusa de articular nos bastidores a sua cassação e suspensão por oito anos de seus direitos políticos.

Mudança na gestão do Hospital de Bonsucesso

A gestão do Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio, passará a ser feita pelo Grupo Hospitalar Conceição, empresa pública vinculada ao Governo Federal e que atende ao SUS. O Ministério da Saúde já iniciou a transição. Os profissionais poderão optar por continuar atuando no hospital ou serem transferidos para outras unidades da rede federal de saúde. "Por ser vinculado ao Ministério da Saúde, o GHC é um ponto central para o nosso trabalho de qualidade", disse a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

PICADINHO

Edmilson Nunes inaugura exposição com pinturas inéditas, hoje, às 18h, na Real Galeria de Arte Contemporânea, em Copacabana.



Neto de Martinho da Vila, Raoni Ventapane é a terceira geração da família a vencer samba para a Vila Isabel. A família já emplacou 16 sambas. O enredo será "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece".



Para celebrar seus 15 anos, a Cia OmondÉ estreia o espetáculo “Último ensaio”, com direção de Inez Viana. Amanhã, às 19h, no Teatro Firjan Sesi, no Centro.