A pandemia foi o estopim para a criação de novos serviços de delivery e distribuição de produtos, e com eles a necessidade de uma legislação específica. A novidade em discussão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro é que as empresas de aplicativos sejam obrigadas a instalarem pontos de apoio para seus funcionários. É o que determina o Projeto de Lei de autoria do deputado Guilherme Delaroli (PL) em locais de alta demanda, definidos pelas empresas, observado o zoneamento urbano. Os lugares deverão ter banheiro, água potável, refeitório com mesas, cadeiras e micro-ondas, ambiente para descanso, estacionamento para moto e bicicleta, wi-fi gratuito e energia para recarga de celular. Os custos provenientes da implementação, utilização e manutenção dos lugares serão de responsabilidade exclusiva das empresas de aplicativo de entrega, não podendo, sob qualquer forma, ser cobrado ou repassado aos entregadores.

Projeto incentiva turismo em comunidades do Rio

Segundo a Prefeitura, o projeto Favela Inova, destinado a jovens com idades entre 18 e 29 anos de comunidades, terá as inscrições encerradas nesta sexta-feira (8). - Divulgação

A Câmara de Vereadores analisa projeto de lei que implementa a Política Municipal de Turismo de Base Comunitária na cidade do Rio de Janeiro. Esse tipo de turismo acontece em várias cidades do país. A ideia é incentivar o turismo em comunidades, com a gestão de moradores, através de incentivos fiscais e qualificação de profissionais, visando o desenvolvimento econômico e social dessas áreas. O projeto é de autoria dos vereadores William Siri (PSOL) e Rocal (PSD).

Líderes internacionais debatem corrupção e gestão pública

A convite do governo norte-americano, o vereador Pedro Duarte (Novo) será o representante brasileiro do International Visitor Leadership Program, nos Estados Unidos, que acontecerá a partir de hoje. O evento, voltado ao combate à corrupção, abordará gestão pública e diversidade política e econômica.

Fogos de artifício na mira de vereador reeleito

Reeleito com mais de 20 mil votos, o vereador Luiz Ramos Filho (PSD) no terceiro mandato continuará com foco na causa animal. “Vamos pôr em prática leis que aprovamos, mas ainda não foram regulamentadas, como o Samu Vet, para socorrer animais. Só o poder público autoriza o show pirotécnico com 50% do barulho. Precisamos aprovar a lei para multar quem solta os fogos ilegais que incomodam animais, autistas, idosos e enfermos".

PICADINHO

Hoje, o Pavão-Pavãozinho-Cantagalo, sede da Fundação Laço Rosa, que completa 1 ano, fará cadastramento para mamografia e acompanhamento psicológico de pacientes com câncer.



A Casa Carnaval fará hoje a abertura oficial do Festival do Chopp Muitos Carnavais, reunindo samba, música caribenha e gastronomia. Rua do Mercado 37, Centro.



O grupo Manaká fará o show gratuito “Sim, viver é um presente!” hoje, às 19h, no Centro Cultural BNDES, no Centro do Rio.