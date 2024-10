Publicado 22/10/2024 05:00

Há pelo menos 20 anos, a área de Segurança do estado do Rio de Janeiro promete reforçar o policiamento nas vias expressas e ruas da cidade. Como antes, os bandidos estão atacando suas vítimas armados e, com frequência, com dois ocupantes nas motocicletas e bicicletas elétricas. No passado, durante a gestão do secretário de Segurança José Mariano Beltrame, chegou-se a destinar recursos para a formação de um grupo de elite da Polícia Militar com a compra de 187 motocicletas "off-road", material de comunicação e armamento de última geração. Mas ficou por aí. E os ataques contra pedestres beiram o descontrole. Como o problema ainda não tem solução, o deputado Sergio Fernandes solicitou à Alerj que o 16º e o 41º batalhões de Polícia Militar do Rio recebam, cada um, 25 motos viaturas a mais. As unidades, localizadas em Olaria e em Colégio, respectivamente, sofrem com o narcotráfico nas áreas sob ordens de Peixão, da facção Terceiro Comando Puro.

Lei prevê financiamento de imóveis a servidores públicos

Lei proposta por Reimont pode beneficiar 12 milhões de servidores - arquivo O Dia

O deputado federal Reimont (PT-RJ) apresentou projeto de lei para servidores públicos estatutários, dos governos federal, estaduais e municipais, terem direito ao financiamento integral de imóveis para moradia pela Caixa Econômica Federal, além de outros bancos públicos ou privados. "A Caixa Econômica financia, normalmente, 80% do imóvel e o cliente entra com 20% do FGTS. Porém, servidor público estatutário não tem FGTS", argumenta.

Projeto de lei obriga redes subterrâneas de energia (1)

Projeto do deputado Marcelo Crivella obriga concessionárias de energia a ter redes subterrâneas de distribuição, que no país representam, em média, 1% dos casos. No Rio, o índice é de 11%. Além de reduzir interrupções de energia, a medida confere visual urbanístico mais agradável às metrópoles.

Vereador propõe aterramento de fiação elétrica (2)

O vereador Edson Santos (PT) apresentou projeto de lei propondo que parte da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública seja usada para o aterramento da rede aérea de energia elétrica e telefonia. Ele estima que da arrecadação de R$ 477 milhões, R$ 146 milhões podem ser investidos com essa finalidade para reduzir riscos aos pedestres, evitar apagões e promover um ambiente urbano mais harmonioso.

PICADINHO

O estilista Guilherme Tavares lança hoje, durante o evento Mirror Fashion Day, sua nova coleção 'Monarquia' na Casa Julieta de Serpa, no Flamengo.



O XI Congresso de Síndicos Profissionais e Gestores de Propriedades, que abordará estratégias para a valorização imobiliária, acontece hoje e amanhã no Vivo Rio.



Hoje e no dia 28, a Cia Teatral Ensinoemcena vai apresentar a peça ‘Bullying, tô fora!’ em colégios de São João de Meriti e Duque de Caxias.