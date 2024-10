Publicado 20/10/2024 05:00

Servidores da administração pública estadual direta e indireta contam com um serviço em que podem se cadastrar no programa "Banco de Currículos" para possíveis transferências e requisições de outros órgãos do estado. Agora, o deputado Vinícius Cozzolino quer alterar o programa para que ele seja ampliado. Pela proposta, iniciativa privada e organizações do terceiro setor também poderão utilizar a plataforma. Assim, qualquer cidadão pode se cadastrar para buscar uma vaga de emprego. A mudança no projeto também prevê a elaboração de uma plataforma on-line. "A criação de um aplicativo eletrônico permitirá maior acessibilidade, dinamismo e eficiência na gestão dos currículos cadastrados, promovendo uma administração pública mais transparente e eficiente", explicou Cozzolino.

Família pressiona por justiça para Marielle e Anderson

Instituto Marielle Franco foi inaugurado em 2019, no Rio de Janeiro - Sandro Vox

O Instituto Marielle Franco está convocando para um ato, às 7h da manhã, em frente ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no dia 30, quando Ronnie Lessa e Élcio Queiroz vão a júri, acusados de assassinar Marielle Franco e Anderson Gomes em 2018, no Rio de Janeiro. Marinete Silva, mãe de Marielle, afirma: "O Brasil precisa ser um país sério que não permite que uma mulher negra seja assassinada com sete tiros na cabeça voltando do trabalho".

Inclusão e diversidade são apresentados na BRICs, na Rússia

Dois projetos pioneiros do Sebrae Rio foram apresentados na Reunião dos BRICs. Um deles é o “Empreendedorismo Mães Atípicas”, que já atendeu mais de 300 mães de crianças e jovens com deficiência em sete cidades fluminenses. O outro é o “Transcender - Empreendedorismo LGBT+”, do qual participam 45 MEI LGBT+ da cidade do Rio de Janeiro.

Jardins sensoriais em parques e praças do Rio

Projeto de lei do deputado Fred Pacheco determina que os novos parques, praças e locais públicos, realizados em convênio entre estado e municípios, deverão ter jardins sensoriais. A ideia é estimular os cinco sentidos, o equilíbrio, a percepção e o desenvolvimento físico e mental dos visitantes.

PICADINHO

Hoje, às 9h30, o Shopping Leblon será palco do “Outubro Rosé”, evento em prol do outubro rosa. A empresária Alexandra Casoni, sócia da Flormel e Shark Tank, falará sobre o assunto no rooftop.



Daniel Marques e Quarteto Medusa se apresentam no Midrash Centro Cultural hoje, às 11h. Rua Corréa de Araújo, 220, Barra da Tijuca. Grátis.



O advogado João Tancredo fará palestra sobre ações de responsabilidade civil na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Dia 22, às 15h, no Centro.